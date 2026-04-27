ऊंटनी के दूध से बनी आइसक्रीम के लिए फेमस है बीकानेर की ये जगह, क्या देखा है यहां का घी वाला मंदिर?

कैसे पहुंचे बीकानेर

बीकानेर पहुंचना काफी आसान है क्योंकि यह राजस्थान के प्रमुख शहरों और देश की राजधानी से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। बीकानेर हवाई अड्डा शहर से लगभग 13 किमी दूर है। इसके अलावा बीकानेर में दो मुख्य रेलवे स्टेशन हैं। बीकानेर जंक्शन और लालपुल। इसी के साथ राजस्थान रोडवेज और निजी लग्जरी बसें जयपुर, दिल्ली, जोधपुर, जैसलमेर और अजमेर से नियमित चलती हैं।