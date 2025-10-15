इस दिवाली घर के मुख्य द्वार पर रख दें ये 7 चीजें, मां लक्ष्मी स्वयं चलकर आएंगी!

घर के मुख्य दरवाजे पर रखें ये चीजें

सालभर का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली बस कुछ ही दिन दूर है। ऐसे में घर की साफ-सफाई और सजावट का काम आपने शुरू कर दिया होगा। कहते हैं इस दिन मां लक्ष्मी स्वयं अपने भक्तों के घर पधारती हैं। इसलिए घर की सजावट का विशेष ध्यान रखा जाता है। चूंकि लक्ष्मी का आगमन मुख्य द्वार से होता है, इसलिए इसकी सजावट जरूर करें। कुछ ऐसी चीजें हैं, जिन्हें यदि आप घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं तो मान्यता है कि मां लक्ष्मी का आगमन होता है। आइए जानते हैं इस दिवाली घर का मेन डोर कैसे सजाना है। (Image Credit: Pinterest)