इस दिवाली घर के मुख्य द्वार पर रख दें ये 7 चीजें, मां लक्ष्मी स्वयं चलकर आएंगी!

Anmol ChauhanWed, 15 Oct 2025 02:01 PM
घर के मुख्य दरवाजे पर रखें ये चीजें

सालभर का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली बस कुछ ही दिन दूर है। ऐसे में घर की साफ-सफाई और सजावट का काम आपने शुरू कर दिया होगा। कहते हैं इस दिन मां लक्ष्मी स्वयं अपने भक्तों के घर पधारती हैं। इसलिए घर की सजावट का विशेष ध्यान रखा जाता है। चूंकि लक्ष्मी का आगमन मुख्य द्वार से होता है, इसलिए इसकी सजावट जरूर करें। कुछ ऐसी चीजें हैं, जिन्हें यदि आप घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं तो मान्यता है कि मां लक्ष्मी का आगमन होता है। आइए जानते हैं इस दिवाली घर का मेन डोर कैसे सजाना है। (Image Credit: Pinterest)

स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं

हिंदू धर्म में स्वस्तिक के चिन्ह का विशेष महत्व है। इसे समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाने से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। आप रोली, चंदन और हल्दी से स्वस्तिक बना सकते हैं।

घोड़े की नाल

घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल लगाना बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं इसे लगाने से घर में सकारात्मकता, सुख-समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। इसे दरवाजे पर इस तरह लगाएं कि इसका मुंह यानी खुला हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ हो।

तोरण से सजाएं घर का दरवाजा

इस दिवाली घर के मुख्य द्वार पर तोरण (बंधनवार) की सजावट करना ना भूलें। इसे आम, अशोक और पीपल के पत्तों और फूलों से बनाया जाता है। मान्यता है कि ये घर से सारी नकारात्मकता को दूर रखते हैं और किसी की बुरी नजर से भी बचाते हैं।

शुभ-लाभ का चिन्ह जरूर लगाएं

घर के मुख्य द्वार पर शुभ-लाभ का चिन्ह भी जरूर लगाना चाहिए। आप कुमकुम या हल्दी से लिख भी सकते हैं या बाजार से शुभ-लाभ ले कर लगा सकते हैं। मान्यता है कि इन्हें लगाने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और घर का माहौल सकारात्मक रहता है।

दीपक जरूर जलाएं

दिवाली के दिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर लगाना चाहिए। कहा जाता है दीप जलाने से घर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। इससे घर में माता लक्ष्मी का भी आगमन होता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है।

रंगोली से सजाएं

दिवाली के दिन छोटी सी ही सही लेकिन घर के मुख्य दरवाजे पर एक रंगोली जरूर बनाएं। रंगोली को शुभता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं घर के द्वार पर रंगोली बनी हो, तो मां लक्ष्मी का आगमन जरूर होता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है।

तुलसी का पौधा

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को भगवान का दर्जा दिया गया है। कहते हैं घर के मुख्य द्वार पर यदि तुलसी का पौधा हो, तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तुलसी का पौधा जिस द्वार के आसपास होता है, वहां अच्छा स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और शांति की कोई कमी नहीं होती।

