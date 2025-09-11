पितृ पक्ष 2025 : श्राद्ध में पितरों के भोजन में जरूर बनती हैं ये 6 चीजें, पितृ होते हैं प्रसन्न

श्राद्ध में पितरों के भोजन में जरूर बनती हैं ये 6 चीजें

इस साल पितृ पक्ष 2025 की शुरुआत 7 सितंबर से हो चुकी है। जिसका समापन 21 सितंबर को होगा। हिंदू धर्म में श्राद्ध 2025 का बेहद खास महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार के सदस्यों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध 2025 के दौरान पितरों के लिए कुछ खास चीजों का प्रसाद जरूर बनाया जाता है। आइए जानते हैं क्या हैं वो 6 चीजें।