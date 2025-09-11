pitru paksha 2025 know about 6 things must be prepared in ancestors food during Shradh to please your purvaj पितृ पक्ष 2025 : श्राद्ध में पितरों के भोजन में जरूर बनती हैं ये 6 चीजें, पितृ होते हैं प्रसन्न
पितृ पक्ष 2025 : श्राद्ध में पितरों के भोजन में जरूर बनती हैं ये 6 चीजें, पितृ होते हैं प्रसन्न

6 Food to offer ancestors during Pitru Paksha : धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध 2025 के दौरान पितरों के लिए कुछ खास चीजों का प्रसाद जरूर बनाया जाता है। आइए जानते हैं क्या हैं वो 6 चीजें।

Manju MamgainThu, 11 Sep 2025 12:06 PM
श्राद्ध में पितरों के भोजन में जरूर बनती हैं ये 6 चीजें

इस साल पितृ पक्ष 2025 की शुरुआत 7 सितंबर से हो चुकी है। जिसका समापन 21 सितंबर को होगा। हिंदू धर्म में श्राद्ध 2025 का बेहद खास महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार के सदस्यों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध 2025 के दौरान पितरों के लिए कुछ खास चीजों का प्रसाद जरूर बनाया जाता है। आइए जानते हैं क्या हैं वो 6 चीजें।

उड़द की दाल

श्राद्ध 2025 के भोजन में चावल के साथ उड़द की दाल जरूर परोसी जाती है। श्राद्ध में पितरों को उड़द की दाल का प्रसाद चढ़ाने से उनकी भूख शांत होती है और मन और आत्मा दोनों से पितरों और पूर्वजों को शांति मिलती है। इसके अलावा उड़द की दाल और चावल दोनों सात्विक भोजन हैं, जो आसानी से पच जाते हैं। Pic Credit : Shutterstock

खीर

मान्यता है कि खीर का भोग लगाने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा, मीठा व्यंजन होने के कारण यह पितरों को पूर्ण तृप्ति का अनुभव कराता है। Pic Credit : Shutterstock

कद्दू की सब्जी

श्राद्ध के भोजन में कद्दू की सब्जी को परोसना एक पारंपरिक मान्यता है। कद्दू को सात्विक और शुभ माना गया है। माना जाता है कि श्राद्ध में इसे परोसने से पितरों प्रसन्न होते हैं।

हलवा

श्राद्ध के भोजन में पितरों की पसंद का सात्विक और शुद्ध भोजन अर्पित किया जाता है, और इसमें हलवा बनाना व खिलाना शुभ माना जाता है।

चावल

श्राद्ध के भोजन में चावल अवश्य परोसा जाता है। यह पवित्रता और शांति का प्रतीक है, आत्मा के पोषण के लिए अच्छा माना जाता है, और इसे पचाना आसान होता है। चावल से पिंडी भी बनाई जाती है और यह पितरों तक संदेश पहुंचाने का माध्यम बनता है।

तोरई की सब्जी

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कई जगह श्राद्ध के भोजन में तोरई की सब्जी जरूर बनाई जाती है। बिना प्याज-लहसुन के बनने वाली यह सात्विक सब्जी पितरों को प्रसन्न करने के लिए परोसी जाती है। इसके पत्तों का तर्पण में भी उपयोग होता है।

