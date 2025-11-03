इस ट्रिक से एकदम रुई जैसी सॉफ्ट और फूली-फूली बनेंगी मक्के की रोटियां, देख लें तरीका

मक्के की रोटियां बनेंगी परफेक्ट

सर्दियों के मौसम में मक्के की रोटी और साग खाने का मजा कुछ अलग ही होता है। सौंधी-सौंधी खुशबू वाली ये रोटियां, खाने में बड़ी स्वाद लगती हैं। हालांकि इन्हें बनाना जरा मुश्किल होता है। आटा लगाने से ले कर रोटियां बेलने तक, इन्हें बनाने का तरीका गेहूं की रोटियां बनाने से बड़ा अलग होता है। बार-बार फटने के बाद ये बन भी जाएं, तो कई बार इतनी सख्त और कुरकुरी बनती हैं कि खाने में स्वाद ही नहीं आता। अगर आपके साथ भी यही दिक्कतें आ रही हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखकर आप एकदम परफेक्ट मक्के की रोटी बना सकती हैं। (All Images Credit: Cookingwithreshu_, nilukitchen1986)