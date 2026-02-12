साबूदाना की खिली-खिली खिचड़ी कैसे बनाएं? ये 7 टिप्स जान लेंगी तो कभी नहीं चिपकेगी!

खिली-खिली साबूदाना खिचड़ी बनाने की टिप्स

कुछ हल्का-फुल्का, एनर्जी देने वाला और टेस्टी सा खाना है तो साबूदाना खिचड़ी बेस्ट रहती है। आमतौर पर इसे व्रत में बनाया जाता है। अब महाशिवरात्रि का व्रत आने वाला है तो ज्यादातर घरों में साबूदाना खिचड़ी ही बनाई जाएगी। यूं तो साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी बिल्कुल सिंपल है। बस जीरा, आलू, मूंगफली और कुछ मसाले डालकर टेस्टी सी खिचड़ी बन जाती है। लेकिन परफेक्ट साबूदाना खिचड़ी बनाना थोड़ा मुश्किल है। परफेक्ट साबूदाना खिचड़ी में एक-एक दाना खिला हुआ रहता है। गृहणियां अक्सर शिकायत करती हैं कि प्रॉपर तरीका फॉलो करने के बाद भी उनकी खिचड़ी चिपचिपी सी बनती है और टेक्सचर की वजह से स्वाद खराब हो जाता है। तो चलिए आज आपके साथ ऐसी 6 टिप्स शेयर करते हैं, जिन्हें फॉलो करेंगी तो हर बार परफेक्ट खिली-खिली साबूदाना खिचड़ी बनकर तैयार होगी।