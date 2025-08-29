हर बार बनेंगे खूब चटपटे और टेस्टी आलू के पराठे, ढाबे वालों की ये 7 सीक्रेट टिप्स जान लें

आलू के पराठे भला किसे पसंद नहीं। बच्चों से ले कर बड़े तक, इन्हें खूब एंजॉय करते हैं। कुछ चटपटा खाने का मन हो या घर में कुछ स्पेशल बनाना हो, आलू के पराठे झटपट बन जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपके ढाबे वाले भरवां पराठे खाए हैं? एक तो इनकी फिलिंग इतनी स्वादिष्ट होती है और इतना भरने के बाद भी वो फटते नहीं है। दरअसल ढाबे वालों की कुछ छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, जिन्हें फॉलो कर के आप भी घर पर वैसे ही चटपटे, मसालेदार और स्वादिष्ट आलू के पराठे बना सकती हैं। आइए जानते हैं।
ढाबे वाले आलू के पराठे बहुत कुरकुरे बनते हैं। दरअसल आटा लगाते हुए वो गेहूं के साथ तोड़ा सा बेसन भी एड करते हैं। अगर आप दो कप गेहूं का आटा ले रही हैं, तो उसमें कम से कम दो से तीन चम्मच बेसन मिला दें, इससे आपके पराठों का स्वाद बदल जाएगा।
हमेशा थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आटा लगाएं और ध्यान रखें कि आटा सॉफ्ट होना चाहिए। जितना अच्छा आटा लगाएंगी, पराठे के स्वाद भी उतना बढ़ जाएगा। लास्ट में एक चम्मच देसी घी भी डाल लें और आटे को लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ दें।
पराठे की स्टफिंग हमेशा ठंडे आलू से बनाएं ताकि वो पानी ना छोड़े। जाने अलावा हाथ या मैशर का इस्तेमाल करने के बजाए, उबले हुए आलू को कद्दूकस कर लें। इससे आलू अच्छी तरह फूटते हैं और स्टफिंग भी बढ़िया बनकर तैयार होती है।
ढाबा स्टाइल स्टफिंग बनाने के लिए आलू में बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक, दरदरी कुटी हुई सौंफ, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा, हींग, चाट मसाला, कसूरी मेथी और स्वादानुसार नमक डालें।
आलू का चटपटा मसाला बनाने के बाद आप इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लें। इस ट्रिक से आप आसानी से पराठे में आलू भर पाएंगी और वो फटेगा भी नहीं।
आटे की लोई बनाएं और उसे हल्का बेल लें। अब उसमें हल्का सूखा आटा और देसी घी लगाएं। अब उसमें स्टफिंग की एक बॉल डालकर कटोरीनुमा शेप दें। ऐसे आप आसानी से आलू का पराठा बना पाएंगी।
सेंकने के लिए पराठा तभी तवे पर डालें, जब तवा हल्का गर्म हो। इसपर कोई भी घी, तेल ना लगाएं। जब एक तरफ से पराठा सिक जाए, तब इसे पलट लें और फिर घी लगाएं। इस तरह दोनों तरफ से पराठा सेंक लें।