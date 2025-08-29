हर बार बनेंगे खूब चटपटे और टेस्टी आलू के पराठे, ढाबे वालों की ये 7 सीक्रेट टिप्स जान लें

ढाबा स्टाइल आलू के पराठे

आलू के पराठे भला किसे पसंद नहीं। बच्चों से ले कर बड़े तक, इन्हें खूब एंजॉय करते हैं। कुछ चटपटा खाने का मन हो या घर में कुछ स्पेशल बनाना हो, आलू के पराठे झटपट बन जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपके ढाबे वाले भरवां पराठे खाए हैं? एक तो इनकी फिलिंग इतनी स्वादिष्ट होती है और इतना भरने के बाद भी वो फटते नहीं है। दरअसल ढाबे वालों की कुछ छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, जिन्हें फॉलो कर के आप भी घर पर वैसे ही चटपटे, मसालेदार और स्वादिष्ट आलू के पराठे बना सकती हैं। आइए जानते हैं।