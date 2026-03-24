Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

प्यार में पड़े लोग करते हैं ये अजीबोगरीब काम, क्या आपने किया है कभी ऐसा?

प्यार एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में लिखने के लिए काफी कुछ है। जब दो व्यक्ति प्यार में होते हैं तो वह एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करने को तैयार रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि प्यार में पड़े लोग कुछ अजीबोगरीब काम भी करते हैं?

Avantika JainMar 24, 2026 08:53 pm IST
1/7

प्यार में पड़े लोग

जब दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ प्यार में होते हैं, तो उनका दिमाग डोपामाइन यानी खुशी का हार्मोन और ओक्सिटोसिन यानी जुड़ाव के हार्मोन से भर जाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी चीज का नशा होना। प्यार में पड़ने के बाद लोग एक दूसरे के लिए हर वो काम करने को तैयार रहते हैं जो उन्हें कभी मुश्किल लगता था। पर क्या आप जानते हैं कि प्यार में पड़े लोग कुछ अजीबोगरीब काम भी करते हैं? नहीं, तो यहां जानिए

2/7

बालों या खुशबू को सूंघना

अपने पार्टनर की खुशबू को पहचानने से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जिसे प्यार हार्मोन भी कहा जाता है। यह केमिकल बंधन और विश्वास से जुड़ा होता है, यही कारण है कि अपने पार्टनर की खुशबू मन को शांत और भावनात्मक रूप से आश्वस्त करने वाली होती है।

3/7

पार्टनर को काटना

जब लोग बहुत ज्यादा प्यार का अनुभव करते हैं, तो उनका दिमाग क्यूट एग्रेशन को एक्टिव कर सकता है। जिसमें उन्हें पार्टनर को काटने जैसी फीलिंग आ सकती है।

4/7

बेबी वॉइस में बात करना

कपल्स अक्सर धीमी या ऊंची आवाज में बात करते हैं क्योंकि बोलने का यह तरीका दिमाग में देखभाल की भावना को एक्टिव करता है। यह भावनात्मक सुरक्षा और प्यार का संकेत देता है, जिससे कपल्स के बीच लगाव की फीलिंग मजबूत होती है।

5/7

पार्टनर के कपड़े पहनना

खासतौर से लड़कियां अपने पार्टनर के कपड़े पहनना पसं करते हैं। कपड़ों सेशश आने वाली खुशबू से इमोशनल बोंडिंग बढ़ती है। पार्टनर की खुशबू याददाश्त और कम्फर्ट को एक्टिवेट करता है। जिससे नजदीकियां बढ़ती है।

6/7

केयरफ्री रहते हैं

जब पार्टनर्स एक दूसरे के साथ कम्फर्टेबल महसूस करते हैं तो वह किसी भी चीज की चिंता को छोड़कर एक दूसरे के साथ केयरफ्री रहते हैं।

7/7

पार्टनर को गुदगुदी

कभी-कभी पार्टनर एक दूसरे को गुदगुदी या चिढ़ाते रहते हैं क्योंकि शरारती चिढ़ाहट भी ध्यान खींचने का एक तरीका हो सकता है।

Relationship Tips
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलप्यार में पड़े लोग करते हैं ये अजीबोगरीब काम, क्या आपने किया है कभी ऐसा?