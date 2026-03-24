प्यार में पड़े लोग करते हैं ये अजीबोगरीब काम, क्या आपने किया है कभी ऐसा?

प्यार में पड़े लोग

जब दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ प्यार में होते हैं, तो उनका दिमाग डोपामाइन यानी खुशी का हार्मोन और ओक्सिटोसिन यानी जुड़ाव के हार्मोन से भर जाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी चीज का नशा होना। प्यार में पड़ने के बाद लोग एक दूसरे के लिए हर वो काम करने को तैयार रहते हैं जो उन्हें कभी मुश्किल लगता था। पर क्या आप जानते हैं कि प्यार में पड़े लोग कुछ अजीबोगरीब काम भी करते हैं? नहीं, तो यहां जानिए