Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

चेहरे पर नैचुरल ग्लो के लिए जाह्नवी कपूर लगाती हैं ये 2 घरेलू चीजें, उनके स्किन केयर रूटीन में शामिल हैं 4 खास आदतें

जाह्नवी कपूर अपनी त्वचा का नैचुरल ग्लो बनाए रखने के लिए स्किन केयर पर खास ध्यान देती हैं। वह चेहरे पर दो खास चीजों का इस्तेमाल करती हैं और अपनी डेली रूटीन में 4 ऐसी आदतें शामिल रखती हैं, जो त्वचा को हेल्दी, हाइड्रेटेड और चमकदार बनाए रखने में मदद करती हैं। जानिए उनकी ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट।

Deepali SrivastavaJun 09, 2026 05:24 pm IST
1/8

जाह्नवी कपूर का स्किन केयर रूटीन

पेद्दी (Peddi) के रिलीज के बाद से ही एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर चर्चा में बनी हुई हैं। एक्ट्रेस फिल्म में कुछ सीन्स की वजह से सुर्खियों में हैं, लेकिन हम उनकी फिल्म या एक्टिंग की नहीं बल्कि चमकती त्वचा के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर का कहना है कि वह स्किन केयर रूटीन को काफी सिंपल रखती हैं और कुछ घरेलू चीजों से अपने चेहरे पर निखार बरकरार रखती हैं। ऐसा नहीं है कि एक्ट्रेस ब्यूटी ट्रीटमेंट्स या फिर मेकअप का सहारा नहीं लेती लेकिन वह अपनी मां के बताए कुछ घरेलू स्किन केयर रूटीन को भी फॉलो करती हैं। उनका मानना है कि घरेलू चीजों से भी नैचुरल ग्लो बना रहता है। चलिए बताते हैं एक्ट्रेस क्या लगाती हैं?

2/8

दही वाला फेस मास्क

एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर दही फेस मास्क चेहरे पर लगाती हैं। वह दही में शहद और मैश किए हुए केले को मिलाकर स्मूद पेस्ट बनाती हैं। फिर इसे चेहरे पर लगाती हैं। इससे स्किन ग्लो करती हैं और हाइड्रेट रहती है। साथ ही रूखापन खत्म होता है।

3/8

ऑरेंज जूस मास्क

संतरे का जूस भी एक्ट्रेस चेहरे पर लगाती हैं। वह संतरा को आधा काट लेती हैं और फिर उसे चेहरे पर रगड़ती हैं। संतरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो स्किन के लिए अच्छा होता है। इससे टैनिंग साफ हो जाती है। इस जूस को वह चेहरे पर लगाकर सूखने देती है, फिर पानी से फेस क्लीन कर लेती हैं।

4/8

बर्फ के पानी से सिकाई

जाह्नवी कपूर के स्किन केयर रूटीन में पहली आदत है कि वह हर दिन बर्फ के पानी से चेहरे की सिकाई करती हैं। कटोरे में बर्फ रख लेती हैं, इसमें चेहरे को 2-4 सेकंड तक डुबोकर रखती हैं। ऐसा वह 5 मिनट तक करती हैं। इससे चेहरे की सूजन कम होती है और पोर्स टाइट होते हैं।

5/8

अंडर आई केयर है जरूरी

जाह्नवी कपूर का मानना है कि आप चेहरे पर ग्लो बना लेंगे लेकिन अगर आंखों के नीचे काले घेरे हैं, तो कोई फायदा नहीं। इसके लिए एक्ट्रेस अंडर आई मास्क लगाती हैं और बादाम का तेल भी लगाती हैं। बादाम के तेल में विटामिन ई खूब होता है, जिससे काले घेरे खत्म होते हैं।

6/8

नाइट क्रीम में क्या लगाती है

जाह्नवी कपूर का मानना है कि रात में स्किन को नमी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और ऐसे में वह मां श्रीदेवी की बताई एक आदत को कई सालों से अपना रही हैं। वह ग्लिसरीन और गुलाबजल को मिक्स करके रात में सोने से पहले लगाती हैं। इससे स्किन पर नमी बनी रहती है।

7/8

मेकअप रिमूव जरूर करें

जाह्नवी का मानना है कि शूट के दौरान हैवी मेकअप करना ही पड़ता है लेकिन रात में उसके साथ बिल्कुल न सोएं। सोने से पहले मेकअप जरूर हटाएं और फेस वॉश करें। फिर क्रीम लगाकर सोएं। इससे त्वचा खिली-खिली बनी रहेगी।

8/8

डेली स्किन केयर रूटीन कभी न करें मिस

जाह्नवी कपूर का कहना है कि स्किन पर ग्लो के लिए सिर्फ मास्क और क्रीम ही नहीं बल्कि आप कितना हाइड्रेट हैं, ये भी मैटर करता है। एक्ट्रेस दिनभर में 4-5 गिलास पानी पीती हैं और धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन, लिप बाम लगाना कभी नहीं भूलती हैं।

Janhvi Kapoor Beauty Tips
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलचेहरे पर नैचुरल ग्लो के लिए जाह्नवी कपूर लगाती हैं ये 2 घरेलू चीजें, उनके स्किन केयर रूटीन में शामिल हैं 4 खास आदतें