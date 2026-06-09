चेहरे पर नैचुरल ग्लो के लिए जाह्नवी कपूर लगाती हैं ये 2 घरेलू चीजें, उनके स्किन केयर रूटीन में शामिल हैं 4 खास आदतें

जाह्नवी कपूर का स्किन केयर रूटीन

पेद्दी (Peddi) के रिलीज के बाद से ही एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर चर्चा में बनी हुई हैं। एक्ट्रेस फिल्म में कुछ सीन्स की वजह से सुर्खियों में हैं, लेकिन हम उनकी फिल्म या एक्टिंग की नहीं बल्कि चमकती त्वचा के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर का कहना है कि वह स्किन केयर रूटीन को काफी सिंपल रखती हैं और कुछ घरेलू चीजों से अपने चेहरे पर निखार बरकरार रखती हैं। ऐसा नहीं है कि एक्ट्रेस ब्यूटी ट्रीटमेंट्स या फिर मेकअप का सहारा नहीं लेती लेकिन वह अपनी मां के बताए कुछ घरेलू स्किन केयर रूटीन को भी फॉलो करती हैं। उनका मानना है कि घरेलू चीजों से भी नैचुरल ग्लो बना रहता है। चलिए बताते हैं एक्ट्रेस क्या लगाती हैं?