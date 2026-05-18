Pakistani Suit Sleeves Design: ट्रेडिशनल सूट में चाहिए रिच लुक? टेलर से बनवाएं पाकिस्तानी स्लीव्स के ये 7 डिजाइन

पाकिस्तान सूट स्लीव्स के लेटेस्ट डिजाइन

फुल बाजू वाले कुर्ते पहनना पसंद करती हैं और उसमें रिच लुक चाहती हैं, तो इस बार सिंपल स्लीव्स को अलविदा कह दें। फुल स्लीव्स वाली बाजू के लिए पाकिस्तानी स्टाइल स्लीव्स एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती हैं। इन स्लीव्स डिजाइन्स में चौड़ी कफ, लेस वर्क, एम्ब्रॉयडरी और फ्लेयर्ड पैटर्न का खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो सिंपल कुर्ते को भी डिजाइनर लुक देता है। शादी, फेस्टिव सीजन या पार्टी वियर आउटफिट्स के लिए ये स्लीव्स डिजाइन आजकल काफी ट्रेंड में हैं। यहां कुछ पैटर्न देख सकते हैं।