हल्दी-मेहंदी से शादी तक, हर मौके पर हाथों में जचेंगे ऑरेंज चूड़ी सेट के ये 8 खूबसूरत डिजाइन

ऑरेंज चूड़ियों के सेट आइडिया

आजकल लाल, पीली, गुलाबी चूड़ियों के साथ ऑरेंज बैंगल्स का ट्रेंड भी जोरों पर है। महिलाएं मैचिंग आउटफिट के अलावा कन्ट्रास्ट में भी ऑरेंज चूड़ियां पहनती हैं। अगर आप भी नारंगी चूड़ियों के सेट बनवाने का प्लान कर रही हैं, तो हम आपके 7 लेटेस्ट सेट आइडिया लेकर आए हैं। इन सेट को पहनकर आपके हाथ बेहद खूबसूरत दिखेंगे और आपके आउटफिट की भी शोभा बढ़ जाएगी। तो चलिए यहां सेट के 7 आइडिया देखते हैं।