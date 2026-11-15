हल्दी-मेहंदी से शादी तक, हर मौके पर हाथों में जचेंगे ऑरेंज चूड़ी सेट के ये 8 खूबसूरत डिजाइन

आजकल लाल, पीली, गुलाबी चूड़ियों के साथ ऑरेंज बैंगल्स का ट्रेंड भी जोरों पर है। महिलाएं मैचिंग आउटफिट के अलावा कन्ट्रास्ट में भी ऑरेंज चूड़ियां पहनती हैं। अगर आप भी नारंगी चूड़ियों के सेट बनवाने का प्लान कर रही हैं, तो हम आपके 7 लेटेस्ट सेट आइडिया लेकर आए हैं। इन सेट को पहनकर आपके हाथ बेहद खूबसूरत दिखेंगे और आपके आउटफिट की भी शोभा बढ़ जाएगी। तो चलिए यहां सेट के 7 आइडिया देखते हैं।
इस खूबसूरत सेट में नारंगी रंग की रेशमी धागों से बनी चूड़ियों के साथ सफेद मोतियों से सजे चौड़े और बारीक कंगन का सेट बना है। बीच-बीच में सुनहरे मोतियों और नगों वाली पतली चूड़ियां इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही हैं। यह डिजाइन हल्दी, मेहंदी और शादी के फंक्शन में रॉयल लुक देगा।
यह सेट उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जिन्हें चूड़ियों में पारंपरिक झुमकियों वाला डिजाइन पसंद है। इसमें चटक नारंगी रंग की हल्की चमक वाली चूड़ियों के साथ सुनहरे मोतियों और नगों से सजे कड़े भी शामिल हैं। इन कड़ों के निचले हिस्से में खूबसूरत झुमकियां लटक रही हैं।
इस सेट में वेलवेट नारंगी चूड़ियों के बीच चमकदार सफेद नगों वाली पतली चूड़ियां लगाई गई हैं। इसके दोनों किनारों पर सफेद मोतियों वाले सुनहरे कड़े लगाए गए हैं, जो इसे भारी, अट्रैक्टिव और रॉयल लुक दे रहा है।
इस सेट में नारंगी रंग की बारीक बिंदियों वाली और चमकदार चूड़ियों के साथ चौड़े कंगन शामिल हैं। इन कंगनों पर पत्तियों के आकार की नारंगी मीनाकारी और सफेद चमकदार नगों वाले कड़ों के साथ सुंदर सेट बनाया गया है।
शादी-ब्याह जैसे फंक्शन के लिए इस तरह का चूड़ी सेट बेहद खूबसूरत लगेगा। इसमें नारंगी रंग की हल्की चमक वाली चूड़ियों के बीच बड़े आकार के अनकट कुंदन से सजा एक चौड़ा कड़ा भी लगाया गया है। इसके दोनों तरफ चमकदार नगों से सजे बारीक कंगन लगे हैं, जो पूरे सेट को सुंदर बना रहे हैं।
इस सेट में गहरे नारंगी रंग की मखमली चूड़ियों के साथ बारीक जालीदार और सफेद चमकदार नगों वाले कंगन का सेट बनाया गया है। इन कंगनों से लटकती कुंदन और मोतियों वाली खूबसूरत झुमकियां पूरे सेट को को सुंदर लुक दे रही हैं।
अगर आप हल्का लेकिन खूबसूरत चूड़ी सेट पहनना चाहती हैं, तो यह डिजाइन परफेक्ट रहेगा। इसमें नारंगी चूड़ियों के बीच एंटीक चमक वाला एक चौड़ा कंगन लगाया गया है, जिस पर सफेद और सुनहरे नगों की बारीक कारीगरी की गई है। इसके दोनों किनारों पर मैचिंग पतले कड़े हैं, जो इसे सादगी के साथ सुंदर लुक देते हैं।
अगर आप प्लेन चूड़ियों का सेट बनवा रही हैं, को साइड में एडी पैटर्न वाले कड़े भी लगाएं। कंगनों के किनारों पर लगे छोटे-छोटे चांदी जैसे घुंघरू और मोती इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। इस तरह का चूड़ी सेट आपके हाथों पर अच्छा लगेगा।