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महिलाएं अगर 30 दिन बिना अंडरवियर सोएं तो शरीर में क्या होगा? यहां जानें जरूरी बातें

क्या रात में बिना अंडरवियर सोना महिलाओं की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है? कुछ लोग इसे इंटिमेट हेल्थ के लिए अच्छा मानते हैं, तो कुछ इससे जुड़े जोखिम बताते हैं। जानिए एक महीने तक ऐसा करने पर शरीर में क्या बदलाव हो सकते हैं।

Shubhangi GuptaJun 16, 2026 05:22 pm IST
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क्या सच में बिना अंडरवियर सोना फायदेमंद है?

रात में बिना अंडरवियर पहने सोने का ट्रेंड नया नहीं है। कई हेल्थ एक्सपर्ट मानते हैं कि इससे इंटिमेट एरिया को बेहतर एयरफ्लो मिलता है। पूरे दिन टाइट कपड़े और सिंथेटिक फैब्रिक पहनने से उस हिस्से में गर्मी और नमी बढ़ जाती है। ऐसे में रात का समय त्वचा को आराम देने का मौका होता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि हर महिला को ऐसा करना ही चाहिए। इसके फायदे और नुकसान व्यक्ति की आदतों, कपड़ों और स्वच्छता पर भी निर्भर करते हैं।

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एक महीने बाद महसूस हो सकता है ज्यादा कम्फर्ट

अगर आप रोज टाइट अंडरवियर पहनती हैं, तो बिना अंडरवियर सोने पर शुरुआत में हल्कापन और आराम महसूस होता है। नींद के दौरान कम घुटन महसूस होगी। खासकर गर्मियों में यह आदत ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाती है। ढीले और कॉटन नाइटवियर के साथ सोने से शरीर को बेहतर हवा मिलती है। हालांकि, यह अनुभव हर महिला के लिए अलग हो सकता है और कुछ लोगों को इसमें सहज महसूस नहीं होता।

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इंटिमेट एरिया की नमी कम हो सकती है

शरीर के कुछ हिस्सों में ज्यादा नमी रहने से असहजता बढ़ सकती है। बिना अंडरवियर सोने से उस हिस्से में एयरफ्लो बेहतर होता है। खासकर गर्म और उमस भरे मौसम में यह काफी आरामदायक हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि यह किसी संक्रमण का इलाज नहीं है। अगर बार-बार जलन, खुजली या असामान्य बदलाव महसूस हों, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

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नींद की क्वालिटी भी हो सकती है बेहतर

आरामदायक कपड़े अच्छी नींद में अहम भूमिका निभाते हैं। जब शरीर पर कम दबाव महसूस होता है, तो कुछ लोगों को नींद ज्यादा सुकून भरी लगती है। हालांकि, इसका सीधा असर नींद पर हर व्यक्ति में अलग हो सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपका नाइटवियर आरामदायक और सांस लेने वाला फैब्रिक का हो।

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लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं

अगर आपकी चादरें या नाइटवियर साफ नहीं हैं, तो बैक्टीरिया और गंदगी त्वचा तक पहुंच सकती है। इससे त्वचा में जलन या संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए जो महिलाएं बिना अंडरवियर सोना पसंद करती हैं, उनके लिए बिस्तर और कपड़ों की सफाई बहुत जरूरी है। इसके अलावा, कुछ महिलाओं को इससे असहजता या ठंड लगने जैसी समस्याएं भी महसूस हो सकती हैं।

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कौन-सी महिलाएं सावधानी बरतें?

जिन महिलाओं की त्वचा बहुत संवेदनशील है या जिन्हें बार-बार इंटिमेट एरिया में परेशानी होती है, उन्हें इस आदत को अपनाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको एलर्जी, त्वचा संबंधी समस्या या कोई पुरानी परेशानी है, तो पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है। शरीर की जरूरत हर व्यक्ति में अलग होती है, इसलिए किसी ट्रेंड को अपनाने से पहले अपने शरीर के संकेत समझें।

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अगर ट्राई करना चाहती हैं, तो ये टिप्स अपनाएं

अगर आप बिना अंडरवियर सोने का फैसला करती हैं, तो ढीले और कॉटन नाइटवियर पहनें। रोजाना साफ कपड़े और साफ बेडशीट का इस्तेमाल करें। बहुत टाइट पजामा पहनने से बचें। अच्छी स्वच्छता बनाए रखें और किसी भी असामान्य बदलाव पर ध्यान दें। शरीर में आराम महसूस होना सबसे जरूरी संकेत है कि यह आदत आपके लिए सही है या नहीं।

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क्या आपको यह आदत अपनानी चाहिए?

रात में बिना अंडरवियर के सोना कुछ महिलाओं के लिए आरामदायक और सुविधाजनक हो सकता है। इससे बेहतर एयरफ्लो और कम नमी जैसे फायदे मिलते हैं। लेकिन इसका असर हर महिला पर अलग हो सकता है। सबसे जरूरी बात है साफ-सफाई, आराम और अपने शरीर की जरूरतों को समझना। अगर यह आदत आपको सहज महसूस कराती है और किसी तरह की परेशानी नहीं होती, तो इसे अपनाया जा सकता है।

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