महिलाएं अगर 30 दिन बिना अंडरवियर सोएं तो शरीर में क्या होगा? यहां जानें जरूरी बातें

क्या सच में बिना अंडरवियर सोना फायदेमंद है?

रात में बिना अंडरवियर पहने सोने का ट्रेंड नया नहीं है। कई हेल्थ एक्सपर्ट मानते हैं कि इससे इंटिमेट एरिया को बेहतर एयरफ्लो मिलता है। पूरे दिन टाइट कपड़े और सिंथेटिक फैब्रिक पहनने से उस हिस्से में गर्मी और नमी बढ़ जाती है। ऐसे में रात का समय त्वचा को आराम देने का मौका होता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि हर महिला को ऐसा करना ही चाहिए। इसके फायदे और नुकसान व्यक्ति की आदतों, कपड़ों और स्वच्छता पर भी निर्भर करते हैं।