Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More
फोटो

एक एक्सरसाइज, एक मिनट! शरीर में दिखने लगते हैं ये बदलाव, फायदे भी जान लें

Benefits of Plank Exercise: हर रोज अगर आप प्लैंक एक्सरसाइज को करते हैं तो इससे शरीर में कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। कई बार लोगों की समस्या वेट लॉस करना नहीं होता बल्कि पोश्चर होता है। जिसे ठीक करने से कई फायदे मिलते हैं।

AparajitaMar 06, 2026 04:05 pm IST
1/7

एक मिनट करें एक्सरसाइज

शरीर का स्ट्रक्चर चेंज करना हो तो अक्सर सब शॉर्टकट पर भरोसा करते हैं। अगर आपकी सिटिंग जॉब है और शरीर का पोश्चर बिगड़ चुका है। शरीर में स्ट्रेंथ कम हो रही है तो इस एक्सरसाइज पर एक बार भरोसा करें। मात्र एक मिनट रोजाना इस एक्सरसाइज पर खर्च किया तो रिजल्ट कुछ समय बाद दिखना शुरू हो जाएंगे। आमतौर पर लोग डाइट, हर्बल ड्रिंक जैसी चीजों पर भरोसा करते हैं जबकि काफी सारी ईजी एक्सरसाइज हैं जो मनचाहे रिजल्ट दे सकती हैं। जैसे एक मिनट की गई 'प्लैंक' एक्सरसाइज। रोजाना मात्र एक मिनट अगर आप प्लैंक एक्सरसाइज को करते हैं तो इससे शरीर में कई सारे चेंज देखने को मिलते हैं। इंस्टाग्राम पर कई सारे फिटनेस ट्रेनर ने एक मिनट रोजाना प्लैंक एक्सरसाइज करने के फायदे बताए हैं।

2/7

प्लैंक करने की क्यों है जरूरत

फिटनेस के नाम पर अक्सर लोग वेट लॉस पर फोकस करते हैं। लेकिन फिटनेस एक्सपर्ट का कहना है कि काफी सारे लोगों को वजन की समस्या नहीं होती बल्कि उनका कोर वीक होता है। जिसकी वजह लगातार सिटिंग, कम फिजिकल मूवमेंट, खराब पोश्चर होता है। जिसकी वजह से जल्दी-जल्दी सांस लेना, टाइट हिप्स, लोअर बैक पर खिंचाव और पेट की मसल्स कमजोर हो जाती है।

3/7

रोजाना प्लैंक करने से क्या होगा

जब आप रोजाना करते हैं तो इससे कोर मजबूत होती है जिससे मूवमेंट, स्टैंडिंग, वॉकिंग, यहां तक कि डाइजेशन में भी हल्का फील होता है और ज्यादा आसानी से ये सारे रोजमर्रा के काम होने लगते हैं।

4/7

प्लैंक एक्सरसाइज के फायदे

प्लैंक करने से डीप कोर मसल्स एक्टीवेट होती है वो भी बिना ज्यादा मेहनत के साथ ही बॉडी को ये फायदे मिलते हैं- मसल्स इंगेज होती हैं पोश्चर इंप्रूव होता है लोअर बैक को सपोर्ट मिलता है इंड्यूरेंस बिल्ड होती है टेंशन में बॉडी को सही तरीके से सांस लेना आता है।

5/7

प्लैंक करते समय ये गलतियां ना करें

सांस को रोककर रखना हिप्स को सिकोड़कर रखना लोअर बैक में मोड़ बने रहना नेक को नीचे ड्रॉप करना कंधों को उचकाकर रखना

6/7

बिगिनर्स ध्यान रखें

अगर आप बिगिनर्स हैं तो प्लैंक की शुरुआत करने के साथ मात्र 30 सेकंड ही बॉडी को होल्ड करें। अगर हो सके दो राउंड में 30 सेकेंड में प्लैंक करें।

7/7

किन लोगों को नहीं करनी चाहिए प्लैंक एक्सरसाइज

वैसे तो प्लैंक एक्सरसाइज सेफ है लेकिन कुछ लोगों को ये एक्सरसाइज अवॉएड करनी चाहिए। जिन्हें लोअर बैक में इंजरी है हाइपरटेंशन की समस्या है पेट की सर्जरी हुई है पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन

Fitness Tips
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलएक एक्सरसाइज, एक मिनट! शरीर में दिखने लगते हैं ये बदलाव, फायदे भी जान लें