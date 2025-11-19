World Toilet Day 2025: विश्व शौचालय दिवस पर जानें टॉयलेट हाइजीन बनाए रखने के 7 आसान टिप्स

टॉयलेट हाइजीन बनाए रखने के 7 आसान टिप्स

आज दुनियाभर में विश्व शौचालय दिवस मनाया जा रहा है। यह खास दिन हर साल 19 नवंबर को सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय की कमी से जूझ रही दुनिया की बड़ी आबादी के संघर्षों को उजागर करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। टॉयलेट का संबंध सिर्फ पर्सनल हाइजीन से ही जुड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि यह पूरे परिवार की सेहत के लिए भी जरूरी होता है। जिसके लिए टॉयलेट हाइजीन को फॉलो करना जरूरी हो जाता है।