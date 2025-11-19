Hindustan Hindi News
World Toilet Day 2025: विश्व शौचालय दिवस पर जानें टॉयलेट हाइजीन बनाए रखने के 7 आसान टिप्स

World Toilet Day 2025: टॉयलेट का संबंध सिर्फ पर्सनल हाइजीन से ही जुड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि यह पूरे परिवार की सेहत के लिए भी जरूरी होता है। जिसके लिए टॉयलेट हाइजीन को फॉलो करना जरूरी हो जाता है।

Manju MamgainWed, 19 Nov 2025 10:21 PM
टॉयलेट हाइजीन बनाए रखने के 7 आसान टिप्स

आज दुनियाभर में विश्व शौचालय दिवस मनाया जा रहा है। यह खास दिन हर साल 19 नवंबर को सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय की कमी से जूझ रही दुनिया की बड़ी आबादी के संघर्षों को उजागर करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। टॉयलेट का संबंध सिर्फ पर्सनल हाइजीन से ही जुड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि यह पूरे परिवार की सेहत के लिए भी जरूरी होता है। जिसके लिए टॉयलेट हाइजीन को फॉलो करना जरूरी हो जाता है।

हर इस्तेमाल के बाद फ्लश जरूर करें

टॉयलेट यूज करने के बाद उसका ढक्कन बंद करके फ्लश जरूर करें ताकि बैक्टीरिया और वायरस हवा में न फैलें। जरूरत महसूस हो तो दो बार भी प्लश कर सकते हैं।

टॉयलेट सीट को रोज साफ करें

फिनाइल, लाइजॉल, या टॉयलेट क्लीनर (जैसे हार्पिक, डोमेक्स) से रोज सीट, रिम और बाहर का हिस्सा पोंछें। अलग स्पंज या ब्रश रखें जो सिर्फ टॉयलेट सीट के लिए हो।

टॉयलेट ब्रश को साफ रखें

हर इस्तेमाल के बाद ब्रश को टॉयलेट क्लीनर में डुबोकर रखें। हफ्ते में एक बार ब्रश को गर्म पानी और ब्लीच में 30 मिनट भिगोकर साफ करें।

टॉयलेट में कचरा डालने की आदत बंद करें

सैनिटरी पैड, वाइप्स, कॉटन, हेयर, कंडोम आदि कभी फ्लश न करें। डस्टबिन में फेंकें। डस्टबिन में रोज कचरा खाली करें और ढक्कन वाला बिन रखें।

हाथ धोने का नियम सख्त करें

टॉयलेट यूज करने के बाद कम से कम 20-30 सेकेंड तक साबुन से हाथ धोएं। लिक्विड हैंडवॉश रखें, बार साबुन गंदा हो जाता है।

टॉयलेट में ये चीजें हमेशा रखें

टॉयलेट क्लीनर की बोतल, अच्छा हैंडवॉश, टिश्यू रोल, पानी का मग, ढक्कन वाला कचरा बिन, एयर फ्रेशनर या प्राकृतिक खुशबू के लिए नीम की पत्तियां,कपूर।

