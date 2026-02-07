न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया हर समस्या में अलग होनी चाहिए मॉर्निंग ड्रिंक, जानें कौन सी पीने से मिलेगी राहत

समस्या के अनुसार कौन सी हो मॉर्निंग ड्रिंक

आजकल ज्यादातर लोगों को डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियां घेर रही हैं। जिनसे बचकर निकलने और हेल्दी लाइफ जीने के लिए मॉर्निंग रूटीन का ध्यान रखना जरूरी है। खासतौर पर सुबह के समय पिया जाने वाला पानी काफी सारे असर दिखाता है। लेकिन हर समस्या में एक जैसी मॉर्निंग ड्रिंक पीने की बजाय अपनी जरूरत के मुताबिक पिएं। जिससे ज्यादा फायदा होगा। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने शेयर किया है कि स्किन ग्लो, हेयर रिपेयर, थायराइड, डायबिटीज जैसी समस्या होने पर कौन-कौन से मॉर्निंग ड्रिंक पीने चाहिए।