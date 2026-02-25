Hindustan Hindi News
समय से पहले सफेद बाल? न्यूट्रिशनिस्ट बता रहीं हैं 6 असरदार घरेलू उपाय

आजकल कम उम्र में सफेद बाल एक आम समस्या बन गई है। पोषण की कमी, स्ट्रेस और गलत लाइफस्टाइल इसकी बड़ी वजह हैं। न्यूट्रिशनिस्ट रुचि चावड़ा बता रही हैं 6 ऐसे इंटरनल रेमेडीज, जो अंदर से पोषण देकर समय से पहले सफेद बालों की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं।

Shubhangi GuptaFeb 25, 2026 01:27 pm IST
Premature Greying क्यों होता है?

समय से पहले बाल सफेद होने का सीधा कनेक्शन शरीर के अंदर पोषण की कमी से होता है। आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड, कॉपर, जिंक और प्रोटीन की कमी मेलानिन प्रोडक्शन को सीधे प्रभावित करती है। खासतौर पर युवाओं में अनियमित डाइट और जंक फूड इसकी बड़ी वजह बन रहे हैं। इसलिए सफेद बालों का समाधान सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से पोषण, स्ट्रेस कंट्रोल और सही लाइफस्टाइल से ही संभव है।

आंवला मॉर्निंग शॉट

आंवला बालों के नेचुरल पिगमेंट को सुरक्षित रखने में मदद करता है। कैसे लें: • 1–2 चम्मच ताजा आंवला जूस या • ½ चम्मच आंवला पाउडर गुनगुने पानी में समय: सुबह खाली पेट यह बालों को समय से पहले कमजोर और सफेद होने से बचाने में सहायक है।

Black Sesame Seeds (काले तिल)

काले तिल बालों की जड़ों को पोषण देकर मेलानिन फॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं। डोज: • 1 चम्मच काले तिल • धीरे-धीरे चबाएं या खाने में मिलाएं समय: सुबह या दोपहर यह उपाय बालों की ग्रोथ और रंग दोनों को मजबूत बनाता है।

Curry Leaves (करी पत्ता)

करी पत्ता बालों की जड़ों को मजबूत करता है और प्रीमैच्योर ग्रेइंग को स्लो करता है। कैसे लें: • 8–10 ताजे करी पत्ते • कच्चा चबाएं या खाने में डालें फ्रीक्वेंसी: रोज़ इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बालों की उम्र बढ़ाते हैं।

Ragi (Finger Millet)

रागी आयरन और मिनरल्स से भरपूर होता है, जो बालों के पिगमेंटेशन के लिए जरूरी हैं। डोज़: • 1 कटोरी रागी दलिया या • 1 गिलास रागी माल्ट फ्रीक्वेंसी: हफ्ते में 3–4 बार यह बालों को अंदर से मजबूती देता है।

Flaxseeds (अलसी के बीज)

अलसी स्ट्रेस और इंफ्लेमेशन से होने वाले ग्रेइंग को कम करने में मदद करती है। डोज: • 1 चम्मच ताजी पिसी अलसी • दही, दाल या गुनगुने पानी में मिलाएं फ्रीक्वेंसी: रोज यह स्कैल्प हेल्थ और हार्मोन बैलेंस के लिए फायदेमंद है।

Copper-Stored Water

कॉपर मेलानिन प्रोडक्शन के लिए जरूरी मिनरल है। कैसे लें: • तांबे के बर्तन में रातभर रखा पानी • सुबह 1 गिलास ध्यान रखें: सीमित मात्रा में ही लें यह बालों के नेचुरल रंग को बनाए रखने में मदद करता है।

निरंतरता है सबसे जरूरी

सफेद बालों को पलटना कोई जादू नहीं, बल्कि एक धीमी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इन उपायों को रोजाना अपनाने से 3–6 महीनों में असर दिख सकता है। धैर्य, सही डाइट और लाइफस्टाइल बदलाव ही असली समाधान हैं।

नोट

हेयर डाई से पहले अपने शरीर को पोषण देना सीखें। जब अंदर की कमी पूरी होगी, तभी बाहर का असर दिखेगा। ये 6 इंटरनल रेमेडीज बालों की उम्र बढ़ाने में नेचुरली मदद कर सकती हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए एक्सपर्ट से उचित सलाह ले सकते हैं।

