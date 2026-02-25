समय से पहले सफेद बाल? न्यूट्रिशनिस्ट बता रहीं हैं 6 असरदार घरेलू उपाय

Premature Greying क्यों होता है?

समय से पहले बाल सफेद होने का सीधा कनेक्शन शरीर के अंदर पोषण की कमी से होता है। आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड, कॉपर, जिंक और प्रोटीन की कमी मेलानिन प्रोडक्शन को सीधे प्रभावित करती है। खासतौर पर युवाओं में अनियमित डाइट और जंक फूड इसकी बड़ी वजह बन रहे हैं। इसलिए सफेद बालों का समाधान सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से पोषण, स्ट्रेस कंट्रोल और सही लाइफस्टाइल से ही संभव है।