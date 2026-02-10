डायबिटीज के खतरे को कम करते हैं ये 6 सुपरफूड्स, न्यूट्रिशनिस्ट ने गिनाए फायदे और खाने का सही तरीका

डायबिटीज का खतरा

भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा हो चुकी है। हर दूसरा व्यक्ति मधुमेह से जूझ रहा है और इसकी दवाई खा रहा है। आजकल कम उम्र में ही लोगों को डायबिटीज जैसी बीमारी घेर रही है। खराब लाइफस्टाइल, मोटापा, स्लीप साइकिल, जंक फूड्स से डायबिटीज का रिस्क तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अगर आपका खान-पान सही हो, तो डायबिटीज का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन ने डायबिटीज के खतरे को कम करने के लिए कुछ सुपरफूड्स की लिस्ट बताई है, इन्हें खाने से खतरा कम होगा और ब्लड शुगर मेंटेन रहेगा। चलिए बताते हैं ये फूड्स कौन से हैं-