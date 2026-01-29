Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलहृदय रोगी बिना डरे खा सकेंगे अंडा, अपनाएं ये 5 तरीके नहीं बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल

हृदय रोगी बिना डरे खा सकेंगे अंडा, अपनाएं ये 5 तरीके नहीं बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल

Smart Ways To Eat Eggs If You Have High Cholesterol : डॉक्टर अग्रवाल कहते हैं कि अंडे को डाइट से पूरी तरह बेदखल करने की जगह उसे खाने का 'स्मार्ट तरीका' सीखना कहीं ज्यादा फायदेमंद है।

Manju MamgainJan 29, 2026 09:15 pm IST
1/9

अंडा खाने के ये 5 तरीके कंट्रोल रखेंगे कोलेस्ट्रॉल

अंडे में मौजूद पोषक तत्वों की वजह से उसे सुपरफूड कहा जाता है। लेकिन बात जब हाई कोलेस्ट्रॉल की होती है, तो इसी अंडे को उसके पीले भाग की वजह से कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है। सालों से लोग इस बहस में पड़े हुए हैं कि दिल के मरीजों के लिए अंडा दोस्त है या दुश्मन। अगर आप भी इस सवाल का सही जवाब जानना चाहते हैं तो फोर्टिस हॉस्पिटल और शारदा केयर हेल्थसिटी के फिजिशियन आपकी उलझन को दूर करने वाले हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉ. अनुराग अग्रवाल कहते हैं कि अंडे को डाइट से पूरी तरह बेदखल करने की जगह उसे खाने का 'स्मार्ट तरीका' सीखना कहीं ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप भी अंडे के शौकीन हैं और कोलेस्ट्रॉल की वजह से उसे खाने से हिचकिचा रहे हैं, तो कुछ समझदारी भरे बदलाव आपको बिना किसी डर के इसका स्वाद लेने की आजादी दे सकते हैं।

2/9

पकाने के सही तरीकों का चयन करें

सबसे पहले समझें कि कोलेस्ट्रॉल केवल अंडे से नहीं बढ़ता। शरीर में अधिकतर कोलेस्ट्रॉल हमारी लिवर द्वारा बनता है, और यह बढ़ता है जब हम सैचुरेटेड फैट और ट्रांस-फैट से भरपूर तले-भुने और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाते हैं। इसलिए, अगर हम सिर्फ अंडा हटाकर इन चीजों को नहीं संभालते, तो कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में नहीं आएगा। अंडे पकाने के लिए ऐसे तरीकों को चुनें जिनमें अतिरिक्त तेल या वसा का उपयोग न हो, जैसे उबालना, पोच करना या बेक करना। ये तरीके अंडों के पोषण लाभ को बनाए रखते हैं और अतिरिक्त सैचुरेटेड फैट से बचाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है।

3/9

जर्दी की मात्रा सीमित रखें

शारदा केयर हेल्थसिटी के फिजिशियन डॉ. नीरज कुमार कहते हैं कि अगर आपको चिंता है कि योल्क (अंडे की जर्दी) में कोलेस्ट्रॉल अधिक है, तो आप एक पूरा अंडा लें और अतिरिक्त प्रोटीन के लिए सिर्फ अंडे के सफेद भाग (एग व्हाइट) भी खा सकते हैं। यह तरीका पोषण को सुरक्षित रखते हुए कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण में मदद करता है।

4/9

हाई कोलेस्ट्रॉल रोगी रोजाना कितने अंडे खाएं

उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले मरीजों के लिए हर दिन एक पूरा अंडा लेना आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, बशर्ते आप उसे हेल्दी तरीके से पकाएं और सही चीजों के साथ खाएं।

5/9

संतुलित भोजन में अंडों को शामिल करें

अंडों को उच्च-फाइबर खाद्य पदार्थों जैसे सब्जियों या साबुत अनाज के साथ खाएं। फाइबर कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, पालक के साथ स्क्रैम्बल्ड एग या शिमला मिर्च वाला ऑमलेट पोषण मूल्य बढ़ाते हैं।

6/9

पूरे आहार पैटर्न पर ध्यान दें

केवल अंडों पर नहीं, बल्कि पूरे आहार पर ध्यान देना जरूरी है। मेडिटेरेनियन डाइट, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज और हेल्दी फैट (जैसे ऑलिव ऑयल) शामिल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

7/9

क्या कहते हैं अध्ययन

शोध बताता है कि अधिकांश लोगों में आहार से मिलने वाला कोलेस्ट्रॉल, रक्त कोलेस्ट्रॉल पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालता। एक अध्ययन के अनुसार, सीमित मात्रा में अंडों का सेवन हृदय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता।

8/9

डायबिटीज रोगी बरतें सावधानी

हालांकि, टाइप 2 डायबिटीज जैसी कुछ स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों को अंडों के सेवन में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार सही सलाह के लिए डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ से परामर्श लेना उचित है।

9/9

डॉक्टर की सलाह

संतुलित जीवनशैली और सोच-समझकर किए गए आहार विकल्पों के साथ, आप कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखते हुए अंडों के पोषण लाभ उठा सकते हैं।

