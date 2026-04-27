Latest Blouse Designs: नुसरत जहां के ये 8 ब्लाउज डिजाइन साड़ी को देंगे ग्लैमरस लुक, फोटो दिखाकर टेलर से सिलवाएं

एक्ट्रेस से सांसद बनीं नुसरत जहां एक्टिंग और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। वह इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं और हर दिन अपने नए लुक्स शेयर करती हैं। नुसरत जहां हर स्टाइल को बखूबी कैरी करना जानती हैं और खासतौर पर वह साड़ी पहनने की शौकीन हैं। साड़ी के साथ उनके ब्लाउज डिजाइंस भी कमाल के होते हैं। उनके ब्लाउज स्टाइल ट्रेंडी होने के साथ एलिगेंट भी दिखते हैं। आप भी एक्ट्रेस की तरह ब्लाउज डिजाइन बनवा सकती हैं। आज हम आपको नुसरत जहां के कुछ स्टाइलिश ब्लाउज पैटर्न दिखाने जा रहे हैं।
ब्लाउज स्टाइल में आप नेट स्लीव्स वाला पैटर्न सिलवाएं। नुसरत जहां ने ब्लैक साड़ी के साथ वेलवेट वाला ब्लाउज सिलवाया है, जिसमें बाजू नेट में बनवाई है। इस डिजाइन में कलाई पर उन्होंने सिलवटें दी हैं, जो क्लासी लुक दे रहा है।
पर्पल कलर की हैवी बॉर्डर वाली साड़ी के साथ नुसरत जहां ने वी नेक स्टाइल ब्लाउज कैरी किया है, जो एलिगेंट लुक दे रहा है। इस तरह का ब्लाउज पैटर्न भी आप हैवी लुक वाली साड़ी के साथ सिलवा सकती हैं।
सॉफ्ट पेस्टल बेस पर हैवी फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी वाला स्वीटहार्ट नेक ब्लाउज खूबसूरत लग रहा है। इसके हाफ स्लीव्स और मैचिंग एम्बेलिश्ड बॉर्डर भी जच रहे हैं। मस्टर्ड साड़ी को ये ग्रेसफुल लुक दे रहा है।
रेड शीयर साड़ी के साथ नुसरत जहां ने डीप नेक वाला ब्लाउज पैटर्न चुना है। इस ब्लाउज पर एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया गया है। बोल्ड और क्लासी लुक के लिए इस तरह का पैटर्न सिलवाएं।
पार्टी परफेक्ट साड़ी लुक चाहिए, तो सीक्विन ब्लाउज सिलवाएं। नुसरत ने स्ट्रैपी लुक में इस ब्लाउज को सिलवाया है और ये बोल्ड लुक दे रहा है।
रिच एम्ब्रॉयडरी और डीप नेकलाइन वाला ये ब्लाउज पैटर्न हैवी और बॉर्डर वाली साड़ी पर सुंदर लगेगा। अगर आप हैवी साड़ी के लिए ब्लाउज डिजाइन खोज रही हैं, तो नुसरत जहां का ये लुक परफेक्ट है।
वी नेक शेप में मिरर वर्क बॉर्डर वाला हॉल्टर नेक ब्लाउज डिजाइन भी सीक्विन या मिरर वर्क वाली साड़ी पर खूबसूरत लगेगा। नुसरत जहां का ये ब्लाउज लुक आप जरूर सिलवाएं, आपको पार्टी परफेक्ट लुक देगा।
लाइटवेट साड़ी पर नुसरत जहां ने हाफ स्लीव्स वाला डीप नेक ब्लाउज सिलवाया है। इस तरह का ब्लाउज पैटर्न खूबसूरत और क्लासी लुक दे रहा है। आप भी साड़ी के साथ ऐसा ब्लाउज सिलवा सकती हैं।