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Latest Blouse Designs: नुसरत जहां के ये 8 ब्लाउज डिजाइन साड़ी को देंगे ग्लैमरस लुक, फोटो दिखाकर टेलर से सिलवाएं

एक्ट्रेस नुसरत जहां एक्टिंग और स्टाइल के मामले में एक नंबर हैं। उन्हें साड़ी पहनना काफी पसंद है और वह सभी के साथ ब्लाउज भी अलग पैटर्न में चुनती हैं। उनके ब्लाउज डिजाइन्स किसी भी साड़ी को खास बना सकते हैं। चलिए उनके कुछ खूबसूरत लुक्स दिखाते हैं।

Deepali SrivastavaApr 27, 2026 10:47 am IST
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नुसरत जहां के ब्लाउज डिजाइन

एक्ट्रेस से सांसद बनीं नुसरत जहां एक्टिंग और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। वह इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं और हर दिन अपने नए लुक्स शेयर करती हैं। नुसरत जहां हर स्टाइल को बखूबी कैरी करना जानती हैं और खासतौर पर वह साड़ी पहनने की शौकीन हैं। साड़ी के साथ उनके ब्लाउज डिजाइंस भी कमाल के होते हैं। उनके ब्लाउज स्टाइल ट्रेंडी होने के साथ एलिगेंट भी दिखते हैं। आप भी एक्ट्रेस की तरह ब्लाउज डिजाइन बनवा सकती हैं। आज हम आपको नुसरत जहां के कुछ स्टाइलिश ब्लाउज पैटर्न दिखाने जा रहे हैं।

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नेट स्लीव्स डिजाइन

ब्लाउज स्टाइल में आप नेट स्लीव्स वाला पैटर्न सिलवाएं। नुसरत जहां ने ब्लैक साड़ी के साथ वेलवेट वाला ब्लाउज सिलवाया है, जिसमें बाजू नेट में बनवाई है। इस डिजाइन में कलाई पर उन्होंने सिलवटें दी हैं, जो क्लासी लुक दे रहा है।

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वी नेक ब्लाउज डिजाइन

पर्पल कलर की हैवी बॉर्डर वाली साड़ी के साथ नुसरत जहां ने वी नेक स्टाइल ब्लाउज कैरी किया है, जो एलिगेंट लुक दे रहा है। इस तरह का ब्लाउज पैटर्न भी आप हैवी लुक वाली साड़ी के साथ सिलवा सकती हैं।

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रिच एम्ब्रॉयडर्ड ट्रेडिशनल ब्लाउज

सॉफ्ट पेस्टल बेस पर हैवी फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी वाला स्वीटहार्ट नेक ब्लाउज खूबसूरत लग रहा है। इसके हाफ स्लीव्स और मैचिंग एम्बेलिश्ड बॉर्डर भी जच रहे हैं। मस्टर्ड साड़ी को ये ग्रेसफुल लुक दे रहा है।

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डीप नेक ब्लाउज

रेड शीयर साड़ी के साथ नुसरत जहां ने डीप नेक वाला ब्लाउज पैटर्न चुना है। इस ब्लाउज पर एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया गया है। बोल्ड और क्लासी लुक के लिए इस तरह का पैटर्न सिलवाएं।

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मरून सीक्विन ब्लाउज

पार्टी परफेक्ट साड़ी लुक चाहिए, तो सीक्विन ब्लाउज सिलवाएं। नुसरत ने स्ट्रैपी लुक में इस ब्लाउज को सिलवाया है और ये बोल्ड लुक दे रहा है।

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पर्पल एम्ब्रॉयडर्ड फुल स्लीव ब्लाउज

रिच एम्ब्रॉयडरी और डीप नेकलाइन वाला ये ब्लाउज पैटर्न हैवी और बॉर्डर वाली साड़ी पर सुंदर लगेगा। अगर आप हैवी साड़ी के लिए ब्लाउज डिजाइन खोज रही हैं, तो नुसरत जहां का ये लुक परफेक्ट है।

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हॉल्टर नेक ब्लाउज डिजाइन

वी नेक शेप में मिरर वर्क बॉर्डर वाला हॉल्टर नेक ब्लाउज डिजाइन भी सीक्विन या मिरर वर्क वाली साड़ी पर खूबसूरत लगेगा। नुसरत जहां का ये ब्लाउज लुक आप जरूर सिलवाएं, आपको पार्टी परफेक्ट लुक देगा।

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हाफ स्लीव्स ब्लाउज डिजाइन

लाइटवेट साड़ी पर नुसरत जहां ने हाफ स्लीव्स वाला डीप नेक ब्लाउज सिलवाया है। इस तरह का ब्लाउज पैटर्न खूबसूरत और क्लासी लुक दे रहा है। आप भी साड़ी के साथ ऐसा ब्लाउज सिलवा सकती हैं।

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