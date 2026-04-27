Latest Blouse Designs: नुसरत जहां के ये 8 ब्लाउज डिजाइन साड़ी को देंगे ग्लैमरस लुक, फोटो दिखाकर टेलर से सिलवाएं

नुसरत जहां के ब्लाउज डिजाइन

एक्ट्रेस से सांसद बनीं नुसरत जहां एक्टिंग और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। वह इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं और हर दिन अपने नए लुक्स शेयर करती हैं। नुसरत जहां हर स्टाइल को बखूबी कैरी करना जानती हैं और खासतौर पर वह साड़ी पहनने की शौकीन हैं। साड़ी के साथ उनके ब्लाउज डिजाइंस भी कमाल के होते हैं। उनके ब्लाउज स्टाइल ट्रेंडी होने के साथ एलिगेंट भी दिखते हैं। आप भी एक्ट्रेस की तरह ब्लाउज डिजाइन बनवा सकती हैं। आज हम आपको नुसरत जहां के कुछ स्टाइलिश ब्लाउज पैटर्न दिखाने जा रहे हैं।