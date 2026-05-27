शरारत गर्ल आयशा खान के ये लुक्स ना करें मिस, बकरीद पर रेडी होने के लिए हैं बेस्ट

हैवी शार्ट कुर्ती विद गरारा

गरारा बनवाई हैं तो उसे पहनने का ये तरीका क्लासी है। हैवी एंब्रायडरी शार्ट कुर्ती के साथ गरारा का पेयर ब्यूटीफुल है। साथ ही मेकअप और ज्वैलरी को बिल्कुल मिनिमल रखा गया है। जिससे सारा अटेंशन कलर और कपड़े की एंब्रायडरी पर फोकस हो सके। बकरीद पर रेडी होना है तो इस तरह के मिनिमल लुक को ट्राई करें। जिससे आप मेहमानों का स्वागत भी कर सकें और अपने लुक का भी लुत्फ उठा सकें।