शरारत गर्ल आयशा खान के ये लुक्स ना करें मिस, बकरीद पर रेडी होने के लिए हैं बेस्ट

बकरीद के मौके पर रेडी होने के लिए किसी ब्यूटीफुल से लुक्स की तलाश कर रही हैं तो आयशा खान के इन स्टाइलिंग डिटेल्स को जरूर देख लें। जो आपको शरारा, गरारा या फिर अनारकली सूट पर रेडी होने के लिए परफेक्ट स्टाइल टिप्स देगा। हेयरस्टाइल से लेकर एक्ससेरीज और मेकअप को फॉलो करेंगी तो बकरा ईद के मौके पर सब आपके लुक की तारीफ करेंगे।
यंग लेडीज के लिए ये बिल्कुल सिंपल एंड क्लासी लुक है। सी ग्रीन कलर के शरारा पर बनी सिल्वर व्हाइट एंब्रायडरी इसे सॉफ्ट डेलिकेट लुक दे रही है। जिसे आप आयशा खान के लिए मिनिमल मेकअप एंड ज्वैलरी के साथ पेयर करें। पेस्टल कलर के आउटफिट हैं तो उनकी एंब्रायडरी को हाईलाइट कर मेकअप एंड ज्वैलरी को मिनिमल रखें।
गरारा बनवाई हैं तो उसे पहनने का ये तरीका क्लासी है। हैवी एंब्रायडरी शार्ट कुर्ती के साथ गरारा का पेयर ब्यूटीफुल है। साथ ही मेकअप और ज्वैलरी को बिल्कुल मिनिमल रखा गया है। जिससे सारा अटेंशन कलर और कपड़े की एंब्रायडरी पर फोकस हो सके। बकरीद पर रेडी होना है तो इस तरह के मिनिमल लुक को ट्राई करें। जिससे आप मेहमानों का स्वागत भी कर सकें और अपने लुक का भी लुत्फ उठा सकें।
ऑल टाइम फेवरेट लुक को आप आयशा खान की तरह ब्यूटीफुल बना सकती है। सिल्क जैसे फैब्रिक में तैयार अनारकली सूट को पहनें और साथ में स्टाइल टिप्स जरूर फॉलो करें।
आयशा खान की तरह पेस्टल या व्हाइट शेड के अनारकली कुर्ते को पहन रहीं तो इस तरह की एक्सेसरीज के साथ पेयर करें। आयशा ने जड़ीदार मोजरी, हैवी नेकपीस, हाथफूल और भारी-भरकम झुमकों और मोतियों की लड़ी वाले सपोर्टर के साथ इस लुक को खास बनाया है। तो अगर आप कपड़े हैवी नहीं पहन रहीं तो बाकी एक्सेसरीज को हैवी बना कर बकरीद स्पेशल लुक क्रिएट कर सकती है।
हरी चूड़ियों से हाथों की खूबसूरती बढ़ाना ना भूलें। हरे, पीले, लाल, नीले जैसे कई कलर पर हरे रंग की चूड़ियां जंचती हैं। बस सही शेड को मैच करना आना चाहिए। आयशा खान ने लाल रंग के कपड़ों पर ये हरे रंग की चूड़ियों को मैच किया है।
बकरीद के लुक को स्पेशल बनाना है तो कुछ एक चीज पर फोकस जरूर करें। जैसे आयशा खान का ये ड्रीमी ब्रेड हेयरस्टाइल। इस तरह की मेसी चोटी बनाकर आप भी हेयरस्टाइल को खूबसूरत बना सकती हैं।
आंखों में गहरा काला काजल, न्यूड शेड लिपस्टिक और हल्का सा पिंक ब्लश नेचुरल ब्यूटीफुल बनाएगा। बस बकरीद पर रेडी होना है इन लुक्स को फॉलो कर तैयार हो जाएं। फोटोज भी खूबसूरत आएंगी और घरवाले भी तारीफ करेंगे।