Not Just Khichdi Try These 7 Delicious Sabudana Recipes for Navratri Vrat सिर्फ खिचड़ी नहीं, व्रत में साबूदाना से बना सकती हैं ये 7 चटपटी रेसिपीज, यहां सीखें
साबूदाना से सिर्फ खिचड़ी ही नहीं बनती बल्कि कई और टेस्टी सी डिशेज भी बनती हैं। नौ दिनों के व्रत में कुछ अच्छा खाने की क्रेविंग हो रही है, तो यहां देखें कुछ मजेदार रेसिपीज-

Anmol ChauhanTue, 23 Sep 2025 06:53 PM
1/8

व्रत के लिए साबूदाना रेसिपीज

नवरात्रि में नौ दिनों का व्रत रख रही हैं, तो खाने में क्या बनाएं ये कन्फ्यूजन जरूर होगी। रोज रोज वही चीजें खा कर बोरियत भी होने लगती है और कुछ अच्छा खाने की क्रेविंग भी। व्रत में चूंकि साबूदाना खूब पसंद से खाया जाता है, इसलिए हम आपको इससे बनने वाली कुछ रेसिपीज के ऑप्शन बता रहे हैं। जी हां, साबूदाना से सिर्फ खिचड़ी ही नहीं बनती बल्कि कई और टेस्टी सी डिशेज भी बनती हैं। आइए जानते हैं।

2/8

साबूदाना वड़ा

व्रत में कुछ चटपटा और क्रिस्पी खाने का मन करे, तो साबूदाना वड़ा बना लें। इसके लिए बस भीगे हुए साबूदाना को मैश करें, उसके साथ उबले हुए आलू मिलाएं, हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक, जीरा पाउडर और चाहें तो मूंगफली भी मिला लें। आप इन्हें टिक्की का शेप दें और तेल में तल लें। ये बहुत ज्यादा स्वाद बनते हैं।

3/8

साबूदाना खीर

कुछ मीठा खाना है तो साबूदाना खीर परफेक्ट है। ये गाढ़ी मलाईदार खीर झटपट बन भी जाती है, और इसका स्वाद तो पूछो ही मत। इसे बनाने के लिए भिगोए हुए साबूदाना को दूध में डालकर पकाएं। इसमें चीनी, इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स डालकर सर्व करें।

4/8

साबूदाना टिक्की

चटपटी साबूदाना टिक्की हरे धनिया की चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। इसे बनाने के लिए साबूदाना को दो से तीन घंटे के लिए भिगोने रख दें। अब उबले हुए आलू के साथ इन्हें अच्छी तरह मैश कर लें। इसमें भुनी हुई मूंगफली, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, लाल मिर्च, सेंधा नमक डालकर मिक्स करें। मिश्रण को टिक्की की शेप दें। इसे आप तवे पर तेल के साथ सेंक सकती हैं या डीप फ्राई भी कर सकती हैं।

5/8

साबूदाना डोसा

कुछ टेस्टी और हेल्दी खाना है, तो साबूदाना डोसा ट्राई कीजिए। इसे बनाने के लिए साबूदाना को 4 घंटे और समक चावल को आधे घंटे भिगोकर रख दें। अब इन्हें दही और पानी के साथ ब्लेंडर में डालकर एक पतला घोल बना लें। घोल में नमक डालकर फेंटे। अब नॉन स्टिक तवे पर थोड़ा सा तेल डालकर डोसा बना लें।

6/8

साबूदाना चीला रेसिपी

साबूदाना चीला बनाने के लिए साबूदाना और समक चावल को एक पैन में डालकर में डालकर 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर लें। जब ये ठंडे हो जाएं, तो ग्राइंडर में पीस लें। फिर इनमें उबले आलू, सेंधा नमक, दही और पानी डालकर पीस लें। बैटर को कुछ देर रेस्ट करने दें। फिर जीरा, मिर्च, हरा धनिया, मिर्च और पानी डालकर मिक्स करें। अब घोल से चीला बनाकर खाएं।

7/8

साबूदाना उपमा

साबूदाना उपमा बनाने के लिए साबूदाना को दो तीन घंटे के लिए भिगोकर रख दें। देसी घी में करी पत्ता, हरी मिर्च और जीरा डालकर भून लें। अब मूंगफली मिलाएं और 1 मिनट के लिए रोस्ट करें। इसके बाद साबूदाना एड करें और सेंधा नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। चलाते हुए 5-6 मिनट के लिए पकाएं और नींबू का रस डालकर सर्व करें।

8/8

साबूदाना नमकीन

व्रत में मचिंग करने के लिए साबूदाना नमकीन बना सकती हैं। इसके लिए बड़े साबूदाना का इस्तेमाल करना है। अब आलू लें, उसे कद्दूकस करें और तेल में फ्राई कर लें। अब साबूदाना को भी फ्राई कर लें, काजू-बादाम को भी। सभी चीजों को मिक्स करें और इनमें नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और ड्राई करी पत्ता का पाउडर मिक्स करें। बनकर तैयार है आपका साबूदाना नमकीन।

Shardiya Navratri Recipe Corner