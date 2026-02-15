बची हुई दाल दोबारा नहीं खाना चाहते तो बनाएं ये 7 मजेदार डिश, झट से चट कर जाएंगे बच्चे

बची दाल से बनाएं मजेदार प्रोटीन रिच स्नैक्स

बच्चे अक्सर दाल नहीं खाना चाहते। और जब भी दाल बनाओ तो वो बच जाती है। जबकि वेजिटेरियन लोगों के लिए दाल प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। लेकिन ये बची हुई दाल कोई खाना ही नहीं चाहता। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो अब से दाल बनाना बंद ना करें बल्कि उसी बची दाल से मजेदार डिश बनाकर तैयार कर दें। जिसे बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी झटपट खाकर खत्म कर देंगे। नोट कर लें ये 7 तरह के मजेदार डिशेज।