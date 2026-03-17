मलाई का झंझट छोड़िए! 50 रुपए वाले मक्खन से बन जाएगा घर का शुद्ध दानेदार देसी घी, देखें ट्रिक

मलाई इक्कठा करने की जरूरत नहीं

हालांकि घी बनाने के लिए दूध की मलाई इकठ्ठा करनी पड़ती है, फिर स्टोर करने के लिए भी फ्रिज चाहिए। इसमें बहुत झंझट होता है। लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। जी हां, अगर आप मलाई का झंझट पालने की बजाए मार्केट में मिलने वाले बटर यानी मक्खन से ही घी निकाल लें, तो काम काफी आसान हो जाएगा। तरीका भी बेहद आसान है तो चलिए जानते हैं बटर से शुद्ध देसी घी कैसे बनाएं।