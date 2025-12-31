नए साल की शाम दुनियाभर में खाई जाती हैं ये 7 चीजें, पूरे साल मिलता है 'किस्मत' का साथ!

नए साल पर खाई जाती हैं ये चीजें

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में नए साल की शाम पर कुछ खास चीजें खाने की परंपरा है ताकि आने वाला साल खुशहाल, सुरक्षित और सफल रहे। ये परंपराएं सिर्फ खाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें छुपा होता है विश्वास, सकारात्मक सोच और जीवन को आगे बढ़ाने की भावना। चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में जिन्हें लोग नए साल की शाम पर अच्छे भाग्य की उम्मीद से खाते हैं।