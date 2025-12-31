Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलनए साल की शाम दुनियाभर में खाई जाती हैं ये 7 चीजें, पूरे साल मिलता है 'किस्मत' का साथ!

नए साल की शाम दुनियाभर में खाई जाती हैं ये 7 चीजें, पूरे साल मिलता है 'किस्मत' का साथ!

New Year Traditions: दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में नए साल की शाम पर कुछ खास चीजें खाने की परंपरा है ताकि आने वाला साल खुशहाल, सुरक्षित और सफल रहे।

Anmol ChauhanDec 31, 2025 03:51 pm IST
नए साल पर खाई जाती हैं ये चीजें

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में नए साल की शाम पर कुछ खास चीजें खाने की परंपरा है ताकि आने वाला साल खुशहाल, सुरक्षित और सफल रहे। ये परंपराएं सिर्फ खाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें छुपा होता है विश्वास, सकारात्मक सोच और जीवन को आगे बढ़ाने की भावना। चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में जिन्हें लोग नए साल की शाम पर अच्छे भाग्य की उम्मीद से खाते हैं।

अंगूर खाने की परंपरा

स्पेन में नए साल की रात ठीक बारह बजे लोग बारह अंगूर खाते हैं। हर अंगूर आने वाले साल के एक महीने का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप समय के साथ बिना रुके सभी अंगूर खा लेते हैं, तो पूरा साल अच्छा बीतेगा। यह परंपरा आपको सिखाती है कि नए साल की शुरुआत धैर्य और फोकस के साथ करनी चाहिए।

पोर्क और मछली का महत्व

कई देशों में पोर्क और मछली को नए साल पर खाना शुभ माना जाता है। इन जानवरों को आगे बढ़ने का प्रतीक समझा जाता है क्योंकि ये पीछे नहीं जाते। इसका मतलब है कि नए साल में आपको भी पीछे की बातें छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए और तरक्की की ओर ध्यान देना चाहिए।

नूडल्स और लंबी उम्र की सोच

चीन और जापान में नूडल्स नए साल पर खास तौर पर खाए जाते हैं। इन्हें बिना तोड़े खाया जाता है क्योंकि लंबे नूडल्स लंबी उम्र और अच्छे जीवन का संकेत माने जाते हैं। यह परंपरा आपको यह याद दिलाती है कि जीवन को सम्मान के साथ और पूरे मन से जीना चाहिए।

हरी पत्तेदार सब्जियां और धन का संकेत

हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, कई जगहों पर नए साल के लिए शुभ मानी जाती हैं। इनके पत्ते कागज के नोटों जैसे दिखते हैं, इसलिए इन्हें पैसे और धन से जोड़ा जाता है। नए साल पर इन्हें खाने का मतलब है कि आप अपने जीवन में स्थिरता और आर्थिक संतुलन चाहते हैं।

चावल और समृद्धि की भावना

लैटिन अमेरिका और कोरिया जैसे देशों में चावल को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे किसी भी रूप में नए साल पर खाया जाता है। चावल यह सिखाता है कि साधारण चीजों में भी संतोष और खुशहाली छुपी होती है।

दाल को माना जाता है गुडलक

दाल को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दरअसल दाल सिक्के की तरह दिखती है, इसलिए इसे समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। अपने नए साल के मेन्यू में आप दाल को भी शामिल कर सकती है।

New Year