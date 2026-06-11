6-9 ग्राम में बन जाएंगे ये गोल्ड नेकलेस, यहां देखें 7 लेटेस्ट डिजाइन

गोल्ड नेकलेस डिजाइन

गोल्ड पहनना इंडिया की परंपरा है। शादी-विवाह जैसे मौके पर गोल्ड ने नेकलेस और चेन गिफ्ट में दिए जाते हैं। अगर आप भी गोल्ड नेकलेस बनवाना चाहती हैं लेकिन हैवी नेकलेस बनवाना बजट के बाहर है तो 6 से 9 ग्राम के वजन में इन लेटेस्ट डिजाइन को बनवाएं। ये लेटेस्ट डिजाइन आपके बजट में बनेंगी और साथ ही काफी ट्रेंडी लुक भी देंगी। ( इमेज साभार- Pintrest)