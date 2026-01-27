Hindustan Hindi News
Khafif Mehndi Designs: फ्लोरल पैटर्न में खफीफ मेहंदी के लेटेस्ट डिजाइन्स लगाएं, दुबई की लड़कियां करती हैं पसंद

हाथों को सुंदर दिखाना चाहती हैं, तो इस बार दुबई की लड़कियों की पहली पसंद वाली खफीफ मेहंदी के डिजाइन्स सजाएं। फ्लोरल पैटर्न वाले ये डिजाइन हाथों की शोभा बढ़ा देंगे।

Deepali SrivastavaJan 27, 2026 05:17 pm IST
1/8

खफीफ मेहंदी के लेटेस्ट डिजाइन्स

दुबई की लड़कियां खफीफ मेहंदी वाली डिजाइन लगाना काफी पसंद करती हैं। ये डिजाइन फ्लोरल पैटर्न में होते हैं और हाथों में सुंदर लगते हैं। इन्हें लगाने के बाद हाथों की शोभा बढ़ जाती है और लगाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता। खफीफ मेहंदी में डिजाइन को उकेर कर लगाया जाता है, जिससे वह हाथों पर उभरी हुई दिखे। चलिए आपको भी कुछ खफीफ मेहंदी के पैटर्न दिखाते हैं। आप किसी खास फंक्शन में इन्हें लगा सकती हैं।

2/8

गुलाब वाली बेल

खफीफ मेहंदी में आप फ्लोरल स्टाइल में रोज बेल लगा सकती हैं। इस तरह की मेहंदी डिजाइन फ्लोरल पैटर्न में सुंदर लगती है। इसमें हाथों का ज्यादा भरा नहीं जाता है और डिजाइन उभरी हुई रहती है।

3/8

पैस्ले जाल्स डिजाइन

पैस्ले जाल्स डिजाइन वाली खफीफ मेहंदी भी हाथों पर जचेगी। इसमें मैश डिजाइन बनते हैं और कही से भी डिजाइन उकेर दी जाती है।

4/8

फ्लॉवर मेहंदी डिजाइन

खफीफ डिजाइन फ्लोरल होती है, ऐसे में आप फ्लॉवर वाली मेहंदी भी लगा सकती हैं। इसमें बीच से गुलाब के फूल बनाकर मेहंदी लगाई गई है।

5/8

लॉन्ग बेल

फूलों को बनाते हुए लंबी बेल बनाएं और बीच की जगह को खाली रखें। खफीफ मेहंदी में बीच या किनारे की जगह हो खाली रखा जाता है।

6/8

पार्टेड रोज डिजाइन

खफीफ मेहंदी की पार्टेड रोजी डिजाइन भी हाथों पर सुंदर लगेगी। इसमें तीन पार्टिशन में मेहंदी लगाई है, पहली कलाई, दूसरा हथेली, तीसरा उंगलियों के पास। फिर बेल से फिंगर डिजाइन पूरी की गई है।

7/8

रोज-हार्ट डिजाइन

उभरी हुई स्टाइल में हार्ट-रोज वाली मेहंदी डिजाइन भी हाथों पर सुंदर लगेगी। खफीफ मेहंदी का ये पैटर्न किसी खास मौके पर जरूर ट्राई करें।

8/8

बैक फ्लोरल डिजाइन

बैक हैंड पर फ्लोरल खफीफ मेहंदी की ये डिजाइन सुंदर लगेगी। रोज-पत्तियों के साथ ये डिजाइन आप बना सकती हैं और ये काफी सिंपल भी है।

