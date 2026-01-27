Khafif Mehndi Designs: फ्लोरल पैटर्न में खफीफ मेहंदी के लेटेस्ट डिजाइन्स लगाएं, दुबई की लड़कियां करती हैं पसंद

खफीफ मेहंदी के लेटेस्ट डिजाइन्स

दुबई की लड़कियां खफीफ मेहंदी वाली डिजाइन लगाना काफी पसंद करती हैं। ये डिजाइन फ्लोरल पैटर्न में होते हैं और हाथों में सुंदर लगते हैं। इन्हें लगाने के बाद हाथों की शोभा बढ़ जाती है और लगाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता। खफीफ मेहंदी में डिजाइन को उकेर कर लगाया जाता है, जिससे वह हाथों पर उभरी हुई दिखे। चलिए आपको भी कुछ खफीफ मेहंदी के पैटर्न दिखाते हैं। आप किसी खास फंक्शन में इन्हें लगा सकती हैं।