कुर्ते की स्लीव की 8 बेस्ट न्यू डिजाइन, जिसे देखते ही स्टिच कराने भागेंगी

न्यू डिजाइन स्लीव

फेस्टिवल सीजन चल रहा है और लड़कियां तरह-तरह के ड्रेसेज पहनना पसंद करती हैं। लेकिन आमतौर पर लड़कियों का फेवरेट सूट ही होता है क्योंकि ये एक साथ कई जगह पर काम आ जाता है। वैसे आजकल इसे सस्टेनेबल फैशन बोलते हैं। तो अगर आप भी त्योहारों के लिए सूट सिलवाने वाले हैं तो इन न्यू डिजाइन के स्लीव डिजाइन को स्टिच करवा लें।