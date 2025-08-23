new 8 kurta sleeves design latest trendy pattern to stitch in suit set कुर्ते की स्लीव की 8 बेस्ट न्यू डिजाइन, जिसे देखते ही स्टिच कराने भागेंगी
Kurta Sleeve Design: कुर्ते को सिंपल से डिजाइनर लुक देना चाहती हैं तो बोरिंग सी हाफ स्लीव या थ्री फोर्थ की वहीं पुरानी डिजाइन सिलवाने की बजाय देख लें ये न्यू डिजाइनर स्लीव। जिसे सिलवा लिया तो पूरा कुर्ता ब्यूटीफुल दिखने लगेगा।

AparajitaSat, 23 Aug 2025 05:59 PM
न्यू डिजाइन स्लीव&nbsp;

फेस्टिवल सीजन चल रहा है और लड़कियां तरह-तरह के ड्रेसेज पहनना पसंद करती हैं। लेकिन आमतौर पर लड़कियों का फेवरेट सूट ही होता है क्योंकि ये एक साथ कई जगह पर काम आ जाता है। वैसे आजकल इसे सस्टेनेबल फैशन बोलते हैं। तो अगर आप भी त्योहारों के लिए सूट सिलवाने वाले हैं तो इन न्यू डिजाइन के स्लीव डिजाइन को स्टिच करवा लें।

ब्यूटीफुल हाफ स्लीव डिजाइन

कुर्ते में हाफ स्लीव बनवा रही हैं तो इस तरह की डिजाइन को स्टिच करवा रही हूं। बीच में कट लगाकर बटन की मदद से फिक्स करें। ये डिजाइन ब्यूटीफुल दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

लैस वाले स्लीव डिजाइन

फ्लोरल प्रिंट के कुर्ते पर लैस की डिटेलिंग काफी डेलिकेट लुक देती है। इसके साथ ही स्लीव को एसमेट्रिक डिजाइन के साथ थ्री फोर्थ लेंथ बनवाएं और लैस स्टिच करवाएं। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

फुल रफल स्लीव

फैंसी एंब्रायडरी वाले कुर्ते को डिजाइनर लुक देना चाहती हैं तो फुल बेल स्लीव सिलवाएं और साथ ही रफल डिटेलिंग करवाएं। ये ब्यूटीफुल लुक दिखता है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

बेल स्लीव

थ्री फोर्थ स्लीव बनवा रही हैं तो वहीं सिंपल डिजाइन स्टिच करवाने की बजाय बेल स्लीव बनवाएं और उसे फ्रिल की डिटेलिंग करवाएं। ये लुक ब्यूटीफुल दिखेगा और प्रिंटेड सूट पर सुंदर लगेगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

न्यू डिजाइन की स्लीव

राशि खन्ना की तरह कुर्ते की थ्री फोर्थ स्लीव को हट के लुक देने के लिए इस तरह की स्टिचिंग करवाएं। एल्बो तक स्लीव के ऊपर प्लीट्स के साथ फ्रिल की स्टिचिंग करवाएं। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

थ्री फोर्थ स्लीव&nbsp;

कुर्ती की स्लीव को डिजाइनर लुक देना चाहती हैं तो इस तरह की डिजाइन को टेरल वाले भईया को दिखाकर स्टिच करवा लें। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

शियर फैब्रिक स्लीव

कुर्ते की स्लीव को डिजाइनर लुक देना चाहती हैं तो ऑर्गेंजा फैब्रिक से थ्री फोर्थ लेंथ की ये डिजाइन स्टिच करवा लें। ये न्यू डिजाइन सुंदर दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

डिजाइनर स्लीव

सिंपल फैब्रिक से कुर्ता स्टिच करवा रही हैं तो इस डिजाइन के स्लीव को स्टिच करवा लें। ये ड्रामेटिक डिजाइन अट्रैक्टिव लुक देगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

