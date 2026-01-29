मूंगफली खाकर छिलका फेंकने की आदत कर दें बंद, इन 6 तरीकों से कर लें इस्तेमाल

मूंगफली के छिलके का इस्तेमाल

सर्दियों में छिलके वाली मूंगफली तो खूब खाई होगी। गुनगुनी धूप में बैठकर मूंगफली को फोड़ना और खाना सबसे मजेदार काम लगता है। लेकिन ये छिलके बड़ी मुसीबत लगते हैं। आमतौर पर तो लोग इसे कूड़ा समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आप इन छिलकों को फेंकने की बजाय स्मार्ट तरीके से बागवानी से लेकर स्किन केयर और घर की बदबू दूर करने में यूज कर सकते हैं। जान में मूंगफली के छिलके के 7 काम, जिसे जानने के बाद आप इन्हें फेंकना बंद कर देंगे।