मूंगफली खाकर छिलका फेंकने की आदत कर दें बंद, इन 6 तरीकों से कर लें इस्तेमाल

सर्दियों में छिलके वाली मूंगफली तो खूब खाई होगी। गुनगुनी धूप में बैठकर मूंगफली को फोड़ना और खाना सबसे मजेदार काम लगता है। लेकिन ये छिलके बड़ी मुसीबत लगते हैं। आमतौर पर तो लोग इसे कूड़ा समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आप इन छिलकों को फेंकने की बजाय स्मार्ट तरीके से बागवानी से लेकर स्किन केयर और घर की बदबू दूर करने में यूज कर सकते हैं। जान में मूंगफली के छिलके के 7 काम, जिसे जानने के बाद आप इन्हें फेंकना बंद कर देंगे।
मूंगफली के सूखे छिलके आग जलाने के काम में लिए जा सकते हैं। अलाव जलाने के लिए सूखी और पतली लकड़ियां नहीं है तो इसे बीच में रखकर आग पकड़ाएं। हल्के और पतले छिलके आसानी से आग पकड़ लेते हैं।
डस्टबिन से बदबू आती है तो बस इन छिलकों को बेकिंग सोडा मिलाकर डस्टबिन में रख दें। इसमे बदबू और नमी को सोखने की क्षमता होती है।
गर्मियों में जब मिट्टी की नमी तेजी से सूख जाती है तो आप इन छिलकों को हल्का दरदरा क्रश करके नमीदार मिट्टी के ऊपर से डाल दें। ये मिट्टी की नमी को तेजी से सोखने में मदद करेगी।
मूंगफली के छिलकों को खाद बनाकर भी मिट्टी में डाल सकते हैं। ये पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेगा और मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। खाद बनाने के लिए पहले एक दिन इसे पानी में भिगोकर रखें और फिर पीसकर दूसरे छिलकों जैसे अंडे के छिलके, गाजर के छिलकों के साथ मिलाकर मिट्टी में डालें।
मूंगफली के छिलकों को पाउडर बनाकर रख लें। फटी एड़ियों और पैरों की ड्राई स्किन से परेशान रहती हैं तो बस इस पाउडर का पेस्ट बना लें और एड़ियों पर स्क्रब करें। ये डेड स्किन को रिमूव करने में मदद करेगा।
मूंगफली के छिलकों से आप नेचुरल रूम फ्रेशनर तैयार कर सकती है। इसमे नेचुरली नमी और बदबू को सोखने की क्षमता होती है। इन छिलकों को किसी कॉटन की पोटली में रखें। महक के लिए लेवेंडर ऑयल या रोजमेरी ऑयल जैसे एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदों को डालें। इन्हें आलमारी, बाथरूम, लॉन्ड्री रूम कभी भी दीवार पर लटका दें।