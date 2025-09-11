गाजर के छिलके में होता है पूरा न्यूट्रिशन, जान लें इस्तेमाल के ये 6 तरीके

गाजर के ऊपर किसी तरह का छिलका नहीं होता लेकिन काफी सारे लोग इसकी ऊपरी परत को छीलकर निकाल देते हैं। क्योंकि गाजर मिट्टी के अंदर पैदा होने की वजह से ऊपरी परत पर गंदगी और मिट्टी होती है। सफाई करने के लिए अक्सर लोग इसे छील देते हैं। लेकिन चूंकि ये गाजर की ही परत होती है इसलिए इसमे एंटीऑक्सीडेंट्स से लेकर विटामिन्स तक भरपूर होते हैं। और इन छिलकों को फेंकने की बजाय धोकर यूं इस्तेमाल कर सकते हैं।
गाजर के छिलकों को फेंकने की बजाय धोकर मिक्स्ड हर्ब्स, तिल या ऑलिव ऑयल, नमक डालकर बेक कर लें या एयर फ्राई कर लें। ये क्रिस्पी स्नैक्स की तरह खाएं और बच्चों को खिलाएं।
गाजर की स्मूदी या जूस बनाकर पीते हैं। तो इन छिलकों को धोकर इसी में डाल दें। इससे छिलके का सारा पोषण स्मूदी या जूस में मिल जाएगा।
गाजर में पर्याप्त मात्रा में जरूरी न्यूट्रिशन होते हैं। तो अगर आप गाजर के छिलकों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं तो इन्हें कूड़े में ना डालकर बगीचे में डाल दें। इससे बनी कम्पोस्ट खाद पौधों को पोषण देगी।
चेहरे की चमक बढ़ानी है को गाजर के छिलकों को धोकर पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाएं। ये स्किन पर लगाने के लिए इसे दही और शहद के साथ मिलाकर लगाएं। इससे चेहरे को निखार मिलेगा और स्किन टाइट भी होगी।
गाजर को अगर सही तरीके इस्तेमाल करना चाहती हैं तो इसे अच्छी तरह से पानी से धोकर बिना छिलका निकाले ही इस्तेमाल में ले आएं।
गाजर के छिलके को अच्छी तरह से धोकर सब्जी की ग्रेवी में मिला दें। इससे ना केवल मिठास आएगी बल्कि गाजर के पोषक तत्व भी मिलेंगे। वेजिटेबल स्टॉक में गाजर के छिलके को इस्तेमाल कर सकते हैं।