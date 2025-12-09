चाणक्य नीति: सुबह उठते ही भूलकर भी नहीं देखनी चाहिए ये 7 चीजें, वरना बर्बाद हो जाता है सारा दिन!

आचार्य चाणक्य उन महान व्यक्तित्वों में से एक हैं, जो कई सौ सालों बाद भी अपने ज्ञान से लोगों के जीवन को आसान बनाने का काम कर रहे हैं। आचार्य ने अपनी नीतियों में कई ऐसी बातों पर खुलकर चर्चा की जो लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी नीति में इस बारे में भी जिक्र किया था कि व्यक्ति को सुबह-सुबह उठते ही क्या चीजें देखने से बचना चाहिए। आचार्य की मानें तो अगर आप अपने दिन की शुरुआत इन चीजों को देखने से करते हैं, तो पूरा दिन दिन बर्बाद होना तय है। आइए जानते हैं वो क्या क्या चीजें हैं। (Image Credit: Pinterest)
आचार्य बताते हैं कि अगर आप दिन की शुरुआत ही किसी नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को देखकर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उसी नेगेटिविटी के शिकार होते हैं। जो इंसान सुबह उठते ही नकारात्मक चीजें बोलता हो या उसका रवैया ही कुछ वैसा हो, उससे दूर रहने में ही भलाई है।
अगर आपके दिन की शुरुआत झगड़ा, कलह या किसी तरह की हिंसा देखकर हो रही है, तो पूरा दिन बर्बाद होना तय है। ये सभी भाव मन को अंदर से व्यथित कर देते हैं और एक नेगेटिविटी और अशांति सी मन में भर जाती है। इससे पूरा दिन खराब जाता है।
आचार्य चाणक्य बताते हैं कि अगर आप सुबह उठते ही घर में गंदगी या इधर-उधर फैली हुई चीजें देखते हैं, तो मन में एक निराशा और नेगेटिविटी सी भर जाती है। ऐसी गंदगी वाली जगहों पर नेगेटिव ऊर्जा अपने आप भी बनी रहती है।
अगर आसपास आप किसी तरह की उदासी देखकर दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो जाहिर है इसका असर अपने दिमाग पर भी पड़ता है। जब सुबह ही उदासी भरी हो, तो सारा दिन भी ऐसा ही जाता है।
चाणक्य नीति के अनुसार सुबह-सुबह रोता हुआ बच्चा देखना भी अच्छा नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे दिनभर इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस झेलना पड़ सकता है।
मरा हुआ जानवर देखकर दिन की शुरुआत करना भी काफी बुरा माना जाता है। इससे मन एक अजीब सी नेगेटिविटी से भर जाता है और साथ ही दिन भर काम बिगड़ते रहते हैं।
आचार्य चाणक्य के अनुसार आपको सुबह सुबह ऐसे व्यक्ति को देखने से बचना चाहिए, जो हमेशा गुस्से में रहता हो। ऐसे लोगों को देखना आपको चिड़चिड़ाहट से भर देता है। वहीं अगर आप किसी अलसी व्यक्ति को देखते हैं, तो आपके अंदर भी आलस ही भर जाता है।