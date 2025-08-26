Never Do These 7 Things When Visiting a Temple Follow Proper Rules and Etiquette मंदिर में दर्शन करते हुए भूलकर भी ना करें ये 7 काम, जानें सही नियम और मर्यादाएं
मंदिर में दर्शन करते हुए भूलकर भी ना करें ये 7 काम, जानें सही नियम और मर्यादाएं

मंदिर में दर्शन करते हुए भूलकर भी ना करें ये 7 काम, जानें सही नियम और मर्यादाएं

हर जगह की तरह मंदिर के भी कुछ नियम और मर्यादाएं होती हैं, जिन्हें कई लोग जानें-अनजाने में तोड़ देते हैं। आज हम आपको मंदिर से जुड़ी इन्हीं जरूरी बातों के बारे में बता रहे हैं, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है।

Anmol ChauhanTue, 26 Aug 2025 09:24 AM
1/8

मंदिर से जुड़े नियम और मर्यादाएं

हिंदू धर्म में मंदिरों का स्थान बहुत ही पवित्र माना गया है। यहां सिर्फ देवी-देवताओं का वास ही नहीं होता बल्कि मन को एक अलग ही शांति मिलती है। कई लोग रोज सुबह तो कई लोग हफ्ते में किसी खास दिन, मंदिर में दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। हर जगह की तरह मंदिर के भी कुछ नियम और मर्यादाएं होती हैं, जिन्हें कई लोग जानें-अनजाने में तोड़ देते हैं। आज हम आपको मंदिर से जुड़ी इन्हीं जरूरी बातों के बारे में बता रहे हैं, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है।

2/8

चप्पल पहनकर चले जाना

मंदिर बाहर हो या घर के भीतर, कभी भी उसमें चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं करना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते हुए आपके पैर जमीन पर हमेशा होने चाहिए, उनमें कोई दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए। ये ना सिर्फ मंदिर, भगवान और धर्म के प्रति आपके सम्मान को दिखाता है, बल्कि आपको जमीन से जुड़े रहने की सीख भी देता है।

3/8

प्रसाद ले कर ना जाना

कई लोग मंदिर में बिना प्रसाद चढ़ाए ही दर्शन कर लेते हैं, जो ठीक नहीं है। चाहे आप एक फूल ही भगवान को अर्पित करें लेकिन कुछ ना कुछ जरूर ले कर जाएं। ये आप सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए ही नहीं करते बल्कि ये आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास को भी दर्शाता है।

4/8

मंदिर में बातचीत या शोर करना

मंदिर में जा कर बातचीत करने, शोर मचाने या चीखने-चिल्लाने से भी बचना चाहिए। मंदिर में आपका ध्यान भगवान और स्वयं की तरफ होना चाहिए ना कि फालतू की बातचीत में, जो आप बाहर भी कर सकते हैं। आपका ये बिहेवियर दूसरे श्रद्धालुओं के दर्शन में भी बाधा डालता है।

5/8

फोटो लेना या फोन चलाना

कई मंदिरों में फोटोग्राफी मना होती है। ऐसे में पहले नियम पता कर लें उसके बाद ही तस्वीरे लें। मंदिर में प्रवेश करते समय फोन को साइलेंट कर लें ताकि ये डिस्टरबेंस की वजह ना बने। इसके अलावा फोन पर तेज-तेज बातचीत करना या कोई वीडियो देखने से भी परहेज करें।

6/8

मंदिर के नियम ना मानना

मंदिरों में अक्सर कुछ नियम होते हैं, जैसे- गर्भगृह में प्रवेश ना करना, भगवान की प्रतिमाओं को हाथ ना लगाना या फिर लाइन से दर्शन करना। इन सभी नियमों का पालन करें। लाइन में धक्का-मुक्की या किसी को अपशब्द कहने से बचें, अन्यथा आपके मंदिर आने का कोई फायदा नहीं रह जाता।

7/8

बिना भाव के प्रसाद ग्रहण करना

मंदिर में प्रसाद ग्रहण करते वक्त, सही भाव होना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में प्रसाद खाने से बचें। उसे हाथ में ले कर प्रभु का नाम लें वरना कम से कम उन्हें धन्यवाद जरूर दें। प्रसाद खाते वक्त आपके मन में श्रद्धा और समर्पण की भावना होना बेहद जरूरी है।

8/8

सही चीजें ना मांगना

मंदिर लोग भगवान से कुछ ना कुछ मांगने ही जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कभी भी ऐसी चीजें नहीं मांगनी चाहिए जिनमें किसी दूसरे का अहित छिपा हो। किसी दूसरे के लिए नेगेटिव भाव मन में रखकर आप प्रभु के सामने कुछ मांगते हैं, तो ये आपके जीवन में ही नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है।

