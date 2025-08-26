मंदिर में दर्शन करते हुए भूलकर भी ना करें ये 7 काम, जानें सही नियम और मर्यादाएं

मंदिर से जुड़े नियम और मर्यादाएं

हिंदू धर्म में मंदिरों का स्थान बहुत ही पवित्र माना गया है। यहां सिर्फ देवी-देवताओं का वास ही नहीं होता बल्कि मन को एक अलग ही शांति मिलती है। कई लोग रोज सुबह तो कई लोग हफ्ते में किसी खास दिन, मंदिर में दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। हर जगह की तरह मंदिर के भी कुछ नियम और मर्यादाएं होती हैं, जिन्हें कई लोग जानें-अनजाने में तोड़ देते हैं। आज हम आपको मंदिर से जुड़ी इन्हीं जरूरी बातों के बारे में बता रहे हैं, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है।