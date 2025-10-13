बिस्तर पर भूलकर भी ना करें ये 6 काम, वरना खुद ही कमजोर करेंगे अपनी किस्मत!

बिस्तर पर कभी ना करें ये चीजें

जाहिर है बिस्तर हमारे सोने के लिए होता है। लेकिन मामला इतना सिंपल भी नहीं है। क्योंकि बिस्तर पर हम ढेरों ऐसी चीजें करते हैं, जो शायद नहीं करनी चाहिए। आपने घर के बड़े-बुजुर्गों से भी सुना होगा कि बिस्तर पर ये मत करो वो मत करो। दरअसल बिस्तर का वास्तु और एनर्जी से गहरा नाता है। कई बार जाने-अनजाने में आप कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं, जो जीवन में नेगेटिविटी और परेशानियों का कारण बन सकती हैं। चलिए जानते हैं ऐसी ही एक्टिविटीज के बारे में, जो बिस्तर पर करने से बचना चाहिए।