बिस्तर पर भूलकर भी ना करें ये 6 काम, वरना खुद ही कमजोर करेंगे अपनी किस्मत!

जाहिर है बिस्तर हमारे सोने के लिए होता है। लेकिन मामला इतना सिंपल भी नहीं है। क्योंकि बिस्तर पर हम ढेरों ऐसी चीजें करते हैं, जो शायद नहीं करनी चाहिए। आपने घर के बड़े-बुजुर्गों से भी सुना होगा कि बिस्तर पर ये मत करो वो मत करो। दरअसल बिस्तर का वास्तु और एनर्जी से गहरा नाता है। कई बार जाने-अनजाने में आप कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं, जो जीवन में नेगेटिविटी और परेशानियों का कारण बन सकती हैं। चलिए जानते हैं ऐसी ही एक्टिविटीज के बारे में, जो बिस्तर पर करने से बचना चाहिए।
रात में सोने के बाद कुछ लोग बिस्तर को यूं ही बिखरा हुआ छोड़ देते हैं। वहीं कुछ लोगों का बिस्तर आमतौर पर बिखरा हुआ ही रहता है। ये ना सिर्फ देखने में गंदा लगता है, बल्कि एक तरह की नेगेटिविटी भी ले कर आता है। कहते हैं कि जिसका बिस्तर गंदा रहता है, उसकी हेल्थ और फाइनेंस में भी परेशानियां आती रहती हैं।
घर के बड़े-बुजुर्ग अक्सर बिस्तर पर खाना खाने से मना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिस्तर पर खाने से घर की बरकत चली जाती है। हेल्थ के लिहाज से भी देखें तो बिस्तर पर खाना खाना सही नहीं है, क्योंकि बिस्तर पर भोजन के कण रह सकते हैं, जो हेल्थ इश्यूज का कारण बन सकते हैं।
जब से वर्क फ्रॉम होम पॉपुलर हुआ है, तब से कई लोग अपना काम बेड पर बैठकर करना प्रिफर करने लगे हैं। जबकि ये आदत सही नहीं है। बिस्तर आराम के लिए होता है, आपके काम और वर्क प्रेशर के लिए नहीं। इससे आपकी ग्रोथ भी स्लो होती है और नींद पर भी नेगेटिव असर पड़ता है।
कई बच्चे बेड पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा करने से पढ़ाई पर फोकस और कंसंट्रेशन ठीक से बैठ नहीं पाता, जिसका असर बच्चे के रिजल्ट पर भी पड़ सकता है। पढ़ाई के लिए हमेशा कुर्सी और टेबल का इस्तेमाल करें, वहां पढ़ाई ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाती है।
अगर आपने भी बिस्तर के सामने शीशा लगा रखा है, तो उसे तुरंत हटा दें। दरअसल जब आप सुबह सो कर उठते हैं, तो सबसे पहले शीशे पर ही नजर जाती है। कहते हैं ऐसा होने की वजह से नेगेटिविटी फैलती है। वास्तु की मानें तो रात के समय भी शीशे से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है।
बिस्तर पर सोते समय अपना सिरहाने पर कुछ चीजें भूलकर भी ना करें। जैसे- पर्स या पैसे से जुड़ी चीजें, जूते-चप्पल, चाबियां, घड़ी, कॉपी-किताबें और मोबाइल, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ये ना सेहत के हिसाब से ठीक हैं और वास्तु के हिसाब से भी इन्हें नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने वाला माना गया है।