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ब्रेन हेल्थ पर एम्स डॉक्टर का बड़ा खुलासा, हर किसी को फॉलो करनी चाहिए ये 10 बातें

अच्छी ब्रेन हेल्थ ना सिर्फ आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी है, बल्कि ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को भी सुधारता है। एम्स नई दिल्ली से प्रशिक्षित न्यूरोसर्जन डॉ. अरुण एल. नाइक एमसीएच ने 10 ब्रेन प्रोटोकोल के बारे में बताया है। 

Avantika JainJul 19, 2026 01:47 pm IST
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ब्रेन हेल्थ के लिए 10-S

ब्रेन हेल्थ इसलिए जरूरी है क्योंकि दिमाग हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर है। अगर ये सही रहेगा तो ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अगर ब्रेन हेल्थ अच्छी रहती है, तो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बेहतर जीवन जी सकता है। यहां 10 ब्रेन प्रोटोकोल के बारे में बताया है जो खुद न्यूरोसर्जन डॉक्टर ने शेयर की है।

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नींद

कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है। नींद वह समय होता है जब आपका शरीर सभी खराब चीजों को बाहर निकालता है। डिमेंशिया जैसी बीमारियों के लिए भी अच्छी नींद जरूरी है।

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धूप

सुबह सिर्फ 10 मिनट की सनलाइट से आपकी ब्रेन क्लॉक सेट हो सकती है। ये मूड बूस्ट करती है जिससे रात की नींद भी अच्छी आती है।

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स्क्वाट्स

पैरों की स्ट्रेंथ आपकी ब्रेन हेल्थ से जुड़ी हुई होती है। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ब्लड पंप होता है और सिगन्ल आपके ब्रेन तक पहुंचते है।

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स्ट्रेंथ ट्रेनिंग

हफ्ते में दो बार लिफ्टिंग करने से फायदा मिलता है। ये बड़े मेमोरी सेंटर से जुड़ा हुआ होता है। मसल्स आपके माइंड को प्रोटेक्ट करती हैं।

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सप्लीमेंट्स

आपके शरीर में जिन पोषक तत्वों की कमी है आप उनके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। फिर चाहें बी 12 हो ओमेगा 3 हो। बस कुछ भी खाने से पहले जांच करवाएं और फिर ही खाएं।

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सोशल रहना

अकेलेपन की वजह से जल्दी ब्रेन श्रिंक हो सकता है। रोजाना एक असल बातचीत आपके लिए एक दवा की तरह काम कर सकती है।

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स्किल सेट

रोजाना कुछ नया और अजीब सीखें। फिर चाहें वो कोई भाषा हो सकती है, कोई हॉबी या गाना बजाना। संघर्ष नई चीजों का निर्माण करने में मदद करता है।

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किसी पल का पूरी तरह से अनुभव करना

एक अच्छे मोमेट पर 20 सेकेंड के लिए रुकें। ग्रेटिट्यूड ब्रेन के थ्रेट फिल्टर को रिवायर करने में मदद करता है।

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स्ट्रेस कंट्रोल

क्रोनिक स्ट्रेस कंट्रोल आपके दिमाग के सोचने की क्षमता को श्रिंक कर सकता है।

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स्टिलनेस

10 मिनट का मौन या मेडिटेशन मददगार साबित हो सकता है। स्टडीज कहती हैं कि ऐसा करने से कॉर्टेक्स थिक होने में मदद मिलती है जो सबसे पहले बूढ़ा होता है।

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