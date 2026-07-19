ब्रेन हेल्थ पर एम्स डॉक्टर का बड़ा खुलासा, हर किसी को फॉलो करनी चाहिए ये 10 बातें

ब्रेन हेल्थ इसलिए जरूरी है क्योंकि दिमाग हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर है। अगर ये सही रहेगा तो ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अगर ब्रेन हेल्थ अच्छी रहती है, तो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बेहतर जीवन जी सकता है। यहां 10 ब्रेन प्रोटोकोल के बारे में बताया है जो खुद न्यूरोसर्जन डॉक्टर ने शेयर की है।
कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है। नींद वह समय होता है जब आपका शरीर सभी खराब चीजों को बाहर निकालता है। डिमेंशिया जैसी बीमारियों के लिए भी अच्छी नींद जरूरी है।
सुबह सिर्फ 10 मिनट की सनलाइट से आपकी ब्रेन क्लॉक सेट हो सकती है। ये मूड बूस्ट करती है जिससे रात की नींद भी अच्छी आती है।
पैरों की स्ट्रेंथ आपकी ब्रेन हेल्थ से जुड़ी हुई होती है। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ब्लड पंप होता है और सिगन्ल आपके ब्रेन तक पहुंचते है।
हफ्ते में दो बार लिफ्टिंग करने से फायदा मिलता है। ये बड़े मेमोरी सेंटर से जुड़ा हुआ होता है। मसल्स आपके माइंड को प्रोटेक्ट करती हैं।
आपके शरीर में जिन पोषक तत्वों की कमी है आप उनके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। फिर चाहें बी 12 हो ओमेगा 3 हो। बस कुछ भी खाने से पहले जांच करवाएं और फिर ही खाएं।
अकेलेपन की वजह से जल्दी ब्रेन श्रिंक हो सकता है। रोजाना एक असल बातचीत आपके लिए एक दवा की तरह काम कर सकती है।
रोजाना कुछ नया और अजीब सीखें। फिर चाहें वो कोई भाषा हो सकती है, कोई हॉबी या गाना बजाना। संघर्ष नई चीजों का निर्माण करने में मदद करता है।
एक अच्छे मोमेट पर 20 सेकेंड के लिए रुकें। ग्रेटिट्यूड ब्रेन के थ्रेट फिल्टर को रिवायर करने में मदद करता है।
क्रोनिक स्ट्रेस कंट्रोल आपके दिमाग के सोचने की क्षमता को श्रिंक कर सकता है।
10 मिनट का मौन या मेडिटेशन मददगार साबित हो सकता है। स्टडीज कहती हैं कि ऐसा करने से कॉर्टेक्स थिक होने में मदद मिलती है जो सबसे पहले बूढ़ा होता है।