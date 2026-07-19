ब्रेन हेल्थ पर एम्स डॉक्टर का बड़ा खुलासा, हर किसी को फॉलो करनी चाहिए ये 10 बातें

ब्रेन हेल्थ के लिए 10-S

ब्रेन हेल्थ इसलिए जरूरी है क्योंकि दिमाग हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर है। अगर ये सही रहेगा तो ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अगर ब्रेन हेल्थ अच्छी रहती है, तो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बेहतर जीवन जी सकता है। यहां 10 ब्रेन प्रोटोकोल के बारे में बताया है जो खुद न्यूरोसर्जन डॉक्टर ने शेयर की है।