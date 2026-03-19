व्रत वाली आलू की टिक्की कुरकुरी नहीं बनती? बस 2 चम्मच मिलाएं ये चीज, बढ़ जाएगा स्वाद!

व्रत वाली कुरकुरी टिक्की कैसे बनाएं?

नवरात्रि में पूरे दिनों का व्रत रखना आसान नहीं होता। कुछ चटपटा खाने की क्रेविंग तो हो ही जाती है। ऐसे में आप फलाहारी आलू की टिक्की बनाकर रेडी कर सकती हैं। आलू की टिक्की बनाना सिंपल होता है लेकिन ये अक्सर कुरकुरी नहीं बनतीं। खासतौर से व्रत के लिए तो चावल का आटा और सूजी भी नहीं मिला सकते, तो समझ नहीं आता वो कुरकुरापन और स्वाद भला कैसे आएगा। शेफ माइकल ने इसी से जुड़ी कुछ टिप्स अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की हैं। उनकी रेसिपी फॉलो करेंगी तो एकदम कुरकुरी और स्वादिष्ट फलाहारी आलू की टिक्की बनेंगी।