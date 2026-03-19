Navratri Special Alta Design 2926: नवरात्रि में पैरों को दें ट्रेडिशनल लुक, ट्राई करें 7 सिंपल आलता डिजाइन्स

नवरात्रि के लिए आलता के सिंपल डिजाइन्स

महिलाओं के श्रृंगार में आलता भी खास महत्व रखता है। आलता नवरात्रि में माता रानी को भी चढ़ाया जाता है और सुहागिन महिलाएं अपने पैरों पर भी लगाती हैं। आलता लगाने से पैरों की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं लेकिन अक्सर महिलाएं इसे एक ही स्टाइल में लगा लेती हैं। आलता भी आप कई अलग डिजाइन्स में लगा सकती हैं और ये पैरों को आकर्षक लुक देता है। इस नवरात्रि अगर आप आलता को अलग स्टाइल में लगाना चाहती हैं, तो हम आपको कुछ ट्रेंडी डिजाइन्स दिखाने जा रहे हैं।