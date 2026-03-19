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Navratri Special Alta Design 2926: नवरात्रि में पैरों को दें ट्रेडिशनल लुक, ट्राई करें 7 सिंपल आलता डिजाइन्स

नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा का पूरा श्रृंगार किया जाता है, जिसमें आलता भी खास महत्व रखता है। सुहागिन महिलाएं भी आलता लगाती हैं और पैरों को सुंदर लुक देती हैं। इस नवरात्रि अगर आप आलता के अलग डिजाइन्स लगाना चाहती हैं, तो यहां से कुछ पैटर्न चुनें।

Deepali SrivastavaMar 19, 2026 05:30 pm IST
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नवरात्रि के लिए आलता के सिंपल डिजाइन्स

महिलाओं के श्रृंगार में आलता भी खास महत्व रखता है। आलता नवरात्रि में माता रानी को भी चढ़ाया जाता है और सुहागिन महिलाएं अपने पैरों पर भी लगाती हैं। आलता लगाने से पैरों की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं लेकिन अक्सर महिलाएं इसे एक ही स्टाइल में लगा लेती हैं। आलता भी आप कई अलग डिजाइन्स में लगा सकती हैं और ये पैरों को आकर्षक लुक देता है। इस नवरात्रि अगर आप आलता को अलग स्टाइल में लगाना चाहती हैं, तो हम आपको कुछ ट्रेंडी डिजाइन्स दिखाने जा रहे हैं।

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सिंपल और क्लासिक अलता पैटर्न

अगर आप आलता सिंपल रखना पसंद करती हैं, तो ये फोटो सिंपल आलता डिजाइन की असली खूबसूरती को बखूबी दिखा रही है। पैरों के किनारों पर बनी शार्प रेड लाइन और बीच में बड़ी सी सर्कल बिंदी। अक्सर आलता की यही डिजाइन जल्दी में लगाई जाती है। ये एवरग्रीन डिजाइन है।

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फ्लॉवर पैटर्न

पैरों के बीचों-बीच फूल और दिल का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जिसके चारों ओर बूंदों जैसी डिटेलिंग इसे और खास बनाती है। साइड में लाइन या फिर सिर्फ उंगलियों को भरकर डिजाइन पूरा कर सकते हैं।

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चांद-बिंदी स्टाइल आलता डिजाइन

चांद-बिंदी स्टाइल आलता डिजाइन लगाने के लिए आपको उंगलियों के पास आलता भरना होगा और फिर बीच में सर्कल बनाते हुए साइड में बिंदी लगानी होगी। ये पैटर्न अट्रैक्टिव दिखेगा।

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सन मंडला आलता डिजाइन

इस पैटर्न में पैरों के बीचों-बीच गोल आकार मंडला पैटर्न बनाया गया है, जिसके चारों तरफ बारीक लाइन्स और डिटेलिंग दी गई है। साथ ही पैरों के किनारों पर बॉर्डर लाइन और उंगलियों पर आलता भरकर इसे क्लासिक और रिच ट्रेडिशनल लुक दिया गया है। ये सिंपल और सुंदर रहेगा।

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एंकलेट स्टाइल

उंगलियों में आलता को भरते हुए टखने पर आपको पायल जैसा पैटर्न आलता में बनाना है। इसे एंकलेट स्टाइल कहेंगे और ये बेहद खूबसूरत लगता है। इसमें आप डिजाइन को घना भी बना सकती हैं।

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फ्लोरल ड्रॉप आलता डिजाइन

इसमें पैरों के ऊपर की तरफ एक छोटा सा फूल बनाया गया है, जिसके साथ नीचे की ओर डॉट्स की लाइन दी गई है, जो ड्रॉप इफेक्ट देती है। फिर आप पायल वाला पैटर्न फॉलो करते हुए एंकलेट डिजाइन बनाएं और उंगलियों पर भी आलता भरें। ये आसानी से लग जाएगी।

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सनबर्स्ट डिजाइन

यह डिजाइन क्लासिक और बोल्ड लुक का परफेक्ट मिक्स है। इसमें पैरों के पंजों को पूरी तरह से गहरे लाल आलता से कवर किया गया है, जो एक बहुत ही स्ट्राइकिंग लुक देता है। पैरों के ऊपर के हिस्से में एक बड़ा सेंट्रल सर्कल बना है, जिसके किनारे डॉट बनाए गए हैं। ये डिजाइन भी आसानी से बन जाएगी।

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