अष्टमी-नवमी पूजन में कन्याओं को भूलकर भी ना दें ये 5 अशुभ चीजें, जानें क्या उपहार देना शुभ रहेगा!

कन्या पूजन में कंजकों को भूलकर भी ना दें ये गिफ्ट्स

चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। इसमें छोटी कंजकों को हलवा, पूड़ी और काले चने का प्रसाद दिया जाता है, साथ ही कुछ ना कुछ भेंट भी जरूर दी जाती है। इसमें कई लोग अलग-अलग तरह के उपहार कंजकों को देते हैं। समस्या ये है कि कई बार कुछ ऐसी चीजें भी वो उपहार में दे बैठते हैं, जिन्हें अशुभ या अनुचित माना जाता है। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कन्याओं को गिफ्ट करने से बचना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि आप उन्हें उपहार में क्या दे सकते हैं। (Image Credit- Pinterest)