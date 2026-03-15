Navratri 2026: नवरात्रि व्रत में बिना गैस के बनाएं ये 7 फलाहारी डिशेज, पेट भी भरेगा और सेहत भी रहेगी दुरुस्त

नवरात्रि के खास दिनों में लोग हल्का लेकिन हेल्दी फलाहार खाना पसंद करते हैं, जिससे शरीर में एनर्जी बनी रहे और स्वास्थ्य भी सही रहे। इन दिनों एलपीजी गैस का संकट सभी पर भारी पड़ा हुआ है, ऐसे में अगर आप 9 दिन का व्रत कर रही हैं, तो फलाहारी के लिए ज्यादा डिशेज बनाने में गैस भी खूब खर्च होगी। हम आपको ऐसी डिशेज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बिना गैस के भी बन सकती हैं और ये स्वाद में परफेक्ट और स्वास्थ्य के लिए हेल्दी होंगी। ये रेसिपी न सिर्फ जल्दी बनती हैं बल्कि शरीर को ऊर्जा भी देती हैं।
नवरात्रि के व्रत में फ्रूट दही चाट एक हेल्दी और टेस्टी विकल्प है। इसके लिए सेब, केला, पपीता और अनार जैसे फल काट लें और उसमें दही मिलाएं। ऊपर से सेंधा नमक और काली मिर्च डाल दें। यह डिश पेट को ठंडक देती है और पाचन के लिए भी अच्छी मानी जाती है। साथ ही आप फल भी खा लेंगे, कई लोग अलग से फल खाना पसंद नहीं करते हैं।
मखाना व्रत के दौरान सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फूड है। बिना गैस के बनने वाली इस डिश के लिए भुना हुआ मखाना लें और उसमें बादाम, काजू और किशमिश मिलाएं। हल्का सेंधा नमक डालकर इसे स्नैक की तरह खाया जा सकता है।
अगर पहले से भीगा हुआ साबूदाना घर में है तो आप इससे तुरंत एक स्वादिष्ट डिश बना सकते हैं। साबूदाना में दही मिलाएं और ऊपर से सेंधा नमक और भुना जीरा डाल दें। यह व्रत में पेट भरने के लिए अच्छा ऑप्शन है। साबुदाना से पेट भी भर जाता है। इसके अलावा आप दूध में साबुदाना भिगोकर शक्कर मिलाकर भी खा सकते हैं।
व्रत के दौरान फ्रूट सलाद सबसे आसान और हेल्दी डिश मानी जाती है। सेब, केला, अंगूर, अनार और अमरूद जैसे फलों को काट लें। इसमें थोड़ा नींबू रस और शहद मिलाने से स्वाद और बढ़ जाता है। बस आप फ्रूट सलाद बनाकर खाएं।
व्रत के लिए बिना पकाए बनने वाले ड्राई फ्रूट लड्डू भी काफी लोकप्रिय हैं। खजूर, बादाम और काजू को पीसकर उसमें नारियल पाउडर मिलाएं और छोटे-छोटे लड्डू बना लें। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में मदद करता है। इस लड्डू को खाकर आप पानी पी लेंगी, तो पेट भी भर जाएगा।
खजूर को बारीक काट लें और उसमें काजू, बादाम और पिस्ता मिलाएं। इसे छोटे बॉल की तरह बना लें। यह मीठा और हेल्दी स्नैक है, जो व्रत में कमजोरी नहीं आने देता। खजूर में फायबर होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखेगा।
मखाना की खीर भी व्रत में खूब खाई जाती है। मखाना को आप हल्का मिक्सर में पीस लें। थोड़ा दरदरा रहेगा, तो अच्छा होगा। फिर हल्के गर्म दूध में मखाना और चीनी मिलाकर खीर तैयार करें। इससे पेट भरेगा और मीठे में ये खीर बेस्ट ऑप्शन है।