Navratri 2026: नवरात्रि व्रत में बिना गैस के बनाएं ये 7 फलाहारी डिशेज, पेट भी भरेगा और सेहत भी रहेगी दुरुस्त

नवरात्रि में बनाएं बिना गैस वाली डिशेज

नवरात्रि के खास दिनों में लोग हल्का लेकिन हेल्दी फलाहार खाना पसंद करते हैं, जिससे शरीर में एनर्जी बनी रहे और स्वास्थ्य भी सही रहे। इन दिनों एलपीजी गैस का संकट सभी पर भारी पड़ा हुआ है, ऐसे में अगर आप 9 दिन का व्रत कर रही हैं, तो फलाहारी के लिए ज्यादा डिशेज बनाने में गैस भी खूब खर्च होगी। हम आपको ऐसी डिशेज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बिना गैस के भी बन सकती हैं और ये स्वाद में परफेक्ट और स्वास्थ्य के लिए हेल्दी होंगी। ये रेसिपी न सिर्फ जल्दी बनती हैं बल्कि शरीर को ऊर्जा भी देती हैं।