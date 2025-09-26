Kanya Pujan Gift Ideas: अष्टमी-नवमी पर कन्याओं को दें ये 7 चीजें, कन्या पूजन के लिए हैं बेस्ट गिफ्ट आइडियाज

नवरात्रि 2025 के अंतिम दिन अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन 2025 का विधान बताया गया है। इस दिन घर आने वाली नौ छोटी-छोटी कन्याओं को मां दुर्गा के रूप में काले चने और हलवे का प्रसाद खिलाकर उपहार दिया जाता है। अगर आप कन्या पूजन के गिफ्ट्स को लेकर थोड़ी कंफ्यूज हैं तो ये कन्या पूजन गिफ्ट्स आइडियाज आपके काम आ सकते हैं। ये कन्या पूजन गिफ्ट्स आइडियाज ना सिर्फ बेहद अच्छे हैं बल्कि बजट फ्रेंडली भी हैं। Pic Credit: Pinterest
छोटी कन्याओं के लिए रंग-बिरंगे लहंगे, अनारकली सूट, या फ्रॉक कन्या पूजन के उपहार में बेस्ट हो सकते हैं। इसके लिए आप लाल, पीले, या हरे जैसे शुभ रंग चुन सकते हैं। ये कपड़े उत्सव के माहौल को बढ़ाकर कन्याओं को विशेष महसूस करवाते हैं। Pic Credit: Pinterest
रंगीन पेंसिल, स्केचबुक, स्टिकर, या थीम आधारित नोटबुक जैसे उपहार बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ाकर उनकी रचनात्मकता को भी प्रोत्साहन देते हैं। इस सेट में एक छोटा पेंसिल बॉक्स जरूर शामिल करें। Pic Credit: Pinterest
छोटी कन्याओं को हल्के सोने के गहनें, कांच की चूड़ियां, या चांदी की पायल उपहार में दे सकते हैं। आपका यह गिफ्ट कन्याओं के चेहरे पर खुशी बिखेर सकता है। Pic Credit: Pinterest
छोटी गुड़िया, सॉफ्ट टॉय, या पजल गेम, कन्या पूजन के लिए बेस्ट गिफ्ट्स हो सकते हैं। आयु के अनुसार बच्चियों के लिए खिलौनों का चुनाव करें। Pic Credit: Pinterest
आप बच्चों को खुश करने के लिए उनके फेवरेट लड्डू, बर्फी, या ड्राई फ्रूट्स का पैकेट गिफ्ट कर सकते हैं। चॉकलेट्स या फ्रूट जेली भी बच्चों की पसंदीदा चीजों में से एक है। Pic Credit: Pinterest
कन्या पूजन के दौरान घर आईं कन्याओं को आप उपहार में कहानियों की किताबें, जैसे पंचतंत्र, या मां दुर्गा की छोटी-सी पौराणिक कहानियों की किताब गिफ्ट कर सकते हैं। रंगीन चित्रों वाली किताबें बच्चों को आकर्षित करने के साथ ज्ञान भी बढ़ाएंगी। Pic Credit: Pinterest
आप कन्या पूजन के दौरान छोटी-छोटी कन्याओं को छोटे कपड़े से बने बैग, जिनमें मिठाई, फल, या छोटे उपहार भरे हुए हों, उपहार में दे सकते हैं। यह एक पारंपरिक और पर्यावरण के अनुकूल उपहार है, जो कन्याओं को बेहद पसंद आएगा। पोटली बैग पर की गई कढ़ाई या गोटा-पट्टी डिजाइन इसे और भी आकर्षक बना सकता है। Pic Credit: Pinterest