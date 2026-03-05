वृंदावन की गलियों में स्वाद का सफर, इन 6 फूड्स को जरूर करें ट्राई

वृंदावन की गलियों में घूमते हुए आपको सिर्फ मंदिरों की घंटियां ही नहीं, बल्कि स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू भी आकर्षित करती है। सुबह की आरती के बाद गरमा-गरम कचौरी, दोपहर में हल्का चिल्ला और शाम को स्वादिष्ट जलेबी- यहां का हर व्यंजन स्थानीय संस्कृति और परंपरा का स्वाद लिए होता है। वृंदावन का फूड ट्रेल खास इसलिए भी है क्योंकि यहां का भोजन सादगी, शुद्धता और देसी स्वाद का अनोखा संगम है।
वृंदावन की मशहूर आलू टिक्की यहां के स्ट्रीट फूड का अहम हिस्सा है। बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम यह टिक्की उबले आलू, मसालों और हरी मिर्च से तैयार की जाती है। ऊपर से डाली गई खट्टी-मीठी चटनी, दही और हरी धनिया इसे और भी स्वादिष्ट बना देती है। मंदिर दर्शन के बाद गरमा-गरम आलू टिक्की खाना यहां आने वाले पर्यटकों के लिए एक खास अनुभव बन जाता है।
वृंदावन की सुबह अक्सर गरमा-गरम कचौरी-आलू के साथ शुरू होती है। खस्ता कचौरी के अंदर मसालेदार दाल या आलू की भरावन होती है, जिसे तीखी आलू की सब्जी के साथ परोसा जाता है। ऊपर से हरी मिर्च और अचार इसका स्वाद और बढ़ा देते हैं। यहां के स्थानीय दुकानों पर सुबह-सुबह इस व्यंजन की खुशबू दूर से ही लोगों को अपनी ओर खींच लेती है।
झालमुड़ी एक हल्का लेकिन बेहद स्वादिष्ट स्नैक है जो वृंदावन की गलियों में आसानी से मिल जाता है। इसमें मुरमुरे, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, मूंगफली और खास मसाले मिलाकर तैयार किया जाता है। ऊपर से नींबू का रस डालने से इसका स्वाद और भी ताजगी भरा हो जाता है। घूमते-फिरते इसे खाना बहुत आसान होता है, इसलिए यह पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है।
वृंदावन की लस्सी यहां के सबसे खास पेयों में से एक है। मिट्टी के कुल्हड़ में परोसी जाने वाली यह लस्सी गाढ़े दही, केसर और गुलाब के फ्लेवर से तैयार की जाती है। ऊपर से सूखे मेवे और मलाई डालकर इसका स्वाद और भी शानदार बना दिया जाता है। गर्मी के मौसम में यह लस्सी ना सिर्फ ठंडक देती है बल्कि थकान भी दूर करती है।
मूंग दाल चिल्ला वृंदावन का एक हेल्दी और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड विकल्प है। भीगी हुई मूंग दाल को पीसकर उसमें हल्के मसाले मिलाए जाते हैं और तवे पर पतले पैनकेक की तरह पकाया जाता है। इसे हरी चटनी और कभी-कभी दही के साथ परोसा जाता है। हल्का होने के कारण यह नाश्ते या शाम के स्नैक के रूप में काफी पसंद किया जाता है।
वृंदावन की देसी घी में बनी जलेबी का स्वाद बेहद खास होता है। गोल-गोल आकार में तली गई कुरकुरी जलेबी को चाशनी में डुबोकर तैयार किया जाता है। गर्म जलेबी जब ठंडी दही या रबड़ी के साथ खाई जाती है तो इसका स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है। सुबह या शाम के समय यहां की दुकानों पर ताजा जलेबी खाने वालों की भीड़ लगी रहती है।
वृंदावन का फूड ट्रेल सिर्फ खाने का अनुभव नहीं बल्कि संस्कृति और परंपरा से जुड़ा एक खास सफर है। यहां के सादे लेकिन स्वादिष्ट व्यंजन भक्ति के माहौल के साथ एक अलग ही आनंद देते हैं। अगर आप वृंदावन घूमने जाएं तो इन स्ट्रीट फूड्स को जरूर ट्राई करें। ये स्वाद आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे।