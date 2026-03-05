वृंदावन की गलियों में स्वाद का सफर, इन 6 फूड्स को जरूर करें ट्राई

वृंदावन की गलियों में खान-पान

वृंदावन की गलियों में घूमते हुए आपको सिर्फ मंदिरों की घंटियां ही नहीं, बल्कि स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू भी आकर्षित करती है। सुबह की आरती के बाद गरमा-गरम कचौरी, दोपहर में हल्का चिल्ला और शाम को स्वादिष्ट जलेबी- यहां का हर व्यंजन स्थानीय संस्कृति और परंपरा का स्वाद लिए होता है। वृंदावन का फूड ट्रेल खास इसलिए भी है क्योंकि यहां का भोजन सादगी, शुद्धता और देसी स्वाद का अनोखा संगम है।