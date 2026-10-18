लाल-पीली या हरी, साड़ी के हर शेड से मैच करेंगे ये मल्टीकलर ब्लाउज, देख लें फोटोज

मल्टीकलर ब्लाउज डिजाइन

त्योहारों का सीजन है तो महिलाएं एथिनिक पहनना पसंद करती हैं। लेकिन हर साल नई साड़ी खरीदना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं। ऐसे में कुछ ट्रिक की मदद से आप अपनी पुरानी साड़ियों को यूज कर सकती हैं। ज्यादातर महिलाएं पुरानी साड़ी को नहीं पहनती कि उनके ब्लाउज के साइज छोटे हो गए होते हैं और हर साड़ी के साथ नये ब्लाउज बनवाना मुश्किल, ऐसे में मल्टीकलर ब्लाउज सस्ता और किफायती सॉल्यूशन है। आप खास डिजाइन के मल्टीकलर ब्लाउज को खरीदकर रख लें। ये आपकी कई साड़ियों के साथ मैच करेंगे और सुंदर दिखेंगे, यहां देखें बेस्ट डिजाइन के मल्टीकलर ब्लाउज। ( सभी इमेज साभार- Pintrest)