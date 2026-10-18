लाल-पीली या हरी, साड़ी के हर शेड से मैच करेंगे ये मल्टीकलर ब्लाउज, देख लें फोटोज

त्योहारों का सीजन है तो महिलाएं एथिनिक पहनना पसंद करती हैं। लेकिन हर साल नई साड़ी खरीदना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं। ऐसे में कुछ ट्रिक की मदद से आप अपनी पुरानी साड़ियों को यूज कर सकती हैं। ज्यादातर महिलाएं पुरानी साड़ी को नहीं पहनती कि उनके ब्लाउज के साइज छोटे हो गए होते हैं और हर साड़ी के साथ नये ब्लाउज बनवाना मुश्किल, ऐसे में मल्टीकलर ब्लाउज सस्ता और किफायती सॉल्यूशन है। आप खास डिजाइन के मल्टीकलर ब्लाउज को खरीदकर रख लें। ये आपकी कई साड़ियों के साथ मैच करेंगे और सुंदर दिखेंगे, यहां देखें बेस्ट डिजाइन के मल्टीकलर ब्लाउज। ( सभी इमेज साभार- Pintrest)
चेक प्रिंट वाले मल्टीकलर ब्लाउज सबसे कॉमन है इसे हर महिला को अपने वॉर्डरोब में रखना चाहिए। लाल, पीली, नीली, हरी जैसे कई कलर के शेड पर ये परफेक्ट तरीके से मैच कर जाती हैं।
ऐसे फ्लोरल प्रिंट वाले मल्टीकलर ब्लाउज भी कई साड़ियों के शेड के साथ मैच कर जाते हैं। इस तरह के ब्लाउज स्टिच करवा लें और रखें। मात्र एक बार पहनने के लिए ब्लाउज नहीं स्टिच करवाना पड़ेगा, एक ब्लाउज से मैच कर कई कलर की साड़ी पहनी जा सकती है।
अगर आपके पास पेस्टल कलर की साड़ियां है तो अपने वॉर्डरोब के मुताबिक लाइट शेड के मल्टीकलर ब्लाउज को रेडीमेड या स्टिच करवाकर रखें और पहनें।
ब्रोकेड या बनारसी सिल्क के ब्लाउज को जरूर रखें। कई तरह की सिल्क की साड़ी ये ब्लाउज फिट बैठते हैं और लुक को फेस्टिवल रेडी बनाते हैं।
इस डिजाइन के ब्लाउज बहुत कॉमन है और हर लेडीज की वॉर्डरोब में होने चाहिएं। इन्हें आप डार्क शेड की कई साड़ियों के साथ मैच करके पहन सकती हैं और पूरा लुक स्टाइलिश दिखेगा।
लाल रंग से जुड़ा मल्टीकलर काफी सुंदर दिखता है और ट्रेडिशनल साड़ियों के साथ परफेक्ट मिक्स हो जाता है। इस तरह के ब्लाउज पर पैसे जरूर खर्च करने चाहिए।
व्हाइट शेड के ब्लाउज में मल्टीकलर के धागों से कढ़ाई वाले ब्लाउज पर पैसे खर्च करें। ये सिंपल सी साड़ी को स्टाइलिश बनाएंगे और आपके कई साड़ियों के साथ मैच भी करेंगे।