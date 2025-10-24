Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलसैंडविंच मेकर में बना सकते हैं इतनी सारी डिशेज, कभी आपने की है ट्राई?

सैंडविंच मेकर में बना सकते हैं इतनी सारी डिशेज, कभी आपने की है ट्राई?

Uses of electric sandwich maker: सस्ता इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर अगर यूंही रखा रहता है तो उसे बाहर निकाल कर इन 7 तरह की डिशेज को बनाने में इस्तेमाल कर लें। जान लें कौन सी डिशेज बन जाएंगी।

AparajitaFri, 24 Oct 2025 11:54 PM
1/8

सैंडविच मेकर के इस्तेमाल

किचन में स्मार्ट वर्क करना ही असली गृहिणी की पहचान है। किचन के एक गैजेट की मदद से कई तरह के डिशेज को स्मार्टली बना सकते हैं। जैसे सस्ते से इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर में केवल सैंडविच ही नहीं बना सकते। बल्कि ये और भी कई तरह की डिश को बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। जानें एक सस्ता इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर किन डिश को बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है।

2/8

सोया टिक्का या पनीर टिक्का

टिक्का बनाने का शौक है को इसे आसानी से इलेक्ट्रिक सैंडविच ग्रिलर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये आसानी से पक भी जाएंगे और टेस्टी बनेंगे।

3/8

स्टफ्ड वेजिटेबल

बैंगन, भिंडी या आलू के भरवें बनाने हैं तो इसे आसानी से इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर में रेडी कर सकते हैं।

4/8

वेफल बनाएं

वेफल मेकर मशीन नहीं है तो क्या हुआ? इस सैंडविच मेकर में आसानी से वेफल बनाकर तैयार किया जा सकता है। बस इसे दो बार घुमाएं जिससे वेफल के ऊपर वो स्क्वेअर शेप वाली डिजाइन बन जाए।

5/8

बेसन का चीला

बेसन का चीला बनाना भी इस सैंडविच मेकर में बहुत आसान है।

6/8

आलू के चीले

कच्चे आलू को ग्रेट करके क्रिस्पी चीला सैंडविच मेकर में फटाफट बनकर रेडी हो जाता है।

7/8

उत्तपम

उत्तपम को झटपट बनाना चाहती हैं तो सैंडविच मेकर में बनाकर देखें।

8/8

क्रिस्पी पराठे

क्रिस्पी भरवां वाले पराठे बनाने के लिए सैंडविच मेकर का इस्तेमाल करें।

Cooking Tips