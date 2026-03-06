विक्स इस्तेमाल करने का गजब तरीका, दूर होंगी ये सारी दिक्कतें, मच्छर काटने से लेकर दर्द में करें यूज

विक्स के गजब इस्तेमाल

विक्स का इस्तेमाल काफी सारे लोग सर्दी-जुकाम में करते हैं। नाक बंद होने पर अक्सर लोग विक्स लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं विक्स को और भी कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। जिससे शरीर में हो रहे दर्द को कम किया जा सकता है। यहीं नहीं जुकाम होने पर विक्स को सीने पर लगाना भी गलत होता है। बल्कि इसको सही तरीके से इस्तेमाल से खांसी, जुकाम, बंद नाक के अलावा मच्छर काटने और इंजेक्शन से होने वाले दर्द को भी दूर किया जा सकता है।