Mother's Day Gift Ideas: मां को गिफ्ट करें चांदी की पायल, देख लें ये 7 बेस्ट डिजाइन

मदर्स डे पर मां को कोई यादगार तोहफा देने के बारे में सोच रही हैं तो चांदी की पायल बेस्ट ऑप्शन है। इन 7 डेली यूज वाली ट्रेंडी सिल्वर एंकलेट को खरीदें और मां को गिफ्ट करें। आपकी मेहनत की कमाई का ये यूजफुल तोहफा होगा जिसे मां जरूर पसंद करेगी। यहां देखें ट्रेंडी सिल्वर पायल की डिजाइन। ( सभी फोटो साभार- Pintrest)
मां को अगर हल्की छम-छम की आवाज वाली पायल पसंद आती है तो ये डिजाइन बेस्ट है। ट्रेडिशनल लेकिन हल्के डिजाइन में मां के पैरों की शोभा बढ़ा देगी।
ट्रेंडी और यूनिक डिजाइन की ये पायल यंग गर्ल्स से लेकर लेडीज सबके पैरों की शोभा बढ़ाएगी और डेली यूज के लिए बिल्कुल परफेक्ट डिजाइन है।
लाइटवेट डिजाइन की ये पायल अट्रैक्टिव और यूनिक है। जिसे आप मां को गिफ्ट करेंगी तो उन्हें बेहद पसंद आएगी।
मां को मॉडर्न डिजाइन पसंद है तो एंटीक सिल्वर से बनी ये फ्लावर वाली डिजाइन की सिल्वर पायल दे सकती हैं।
मीनाकारी डिजाइन और वन फ्लावर के साथ एंटिक सिल्वर एंकलेट पायल किसी भी लेडीज के पैरों की खूबसूरती को बढ़ा देगी। तो इस मदर्स डे इस डिजाइन की पायल गिफ्ट करें।
हरे रंग के कुंदन लगे पायल की ये डिजाइन ट्रेंडी है और ब्यूटीफुल दिखेगी। डेली वियर में इस तरह की डिजाइन अट्रैक्ट करती है और अगर आपका बजट कम है तो ये लाइटवेट पायल हो सकता है आप खरीद सकें।
बटरफ्लाई डिजाइन की पायल मां को गिफ्ट करें। थोड़े हैवी डिजाइन की ये सिल्वर पायल मां को जरूर पसंद आएगी।