इस वैलेंटाइन डे पार्टनर के साथ घूमने जाएं ये 5 खूबसूरत जगहें, डेट बन जाएगी यादगार

Romantic Places To Visit In India : अगर प्यार के इस महीने में आप अपने साथी के लिए कुछ खास करने की चाहत रखते हैं, तो एक छोटा सा सफर आपके रिश्तों में नई जान फूंक सकता है। वैलेंटाइन डे 2026 पर जानिए वो 5 जगहें, जो बना देंगी आपकी डेट को यादगार।

Manju MamgainFeb 03, 2026 09:07 pm IST
वैलेंटाइन डे के लिए भारत के 5 सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन्स

वैलेंटाइन डे 2026 के मौके पर भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहां की फिजाओं में रोमांस घुला हुआ है। चाहे आपको ऊंचे पहाड़ पसंद हों या समंदर की लहरें, भारत में हर कपल के लिए यहां कुछ खास है। अगर प्यार के इस महीने में आप अपने साथी के लिए कुछ खास करने की चाहत रखते हैं, तो एक छोटा सा सफर आपके रिश्तों में नई जान फूंक सकता है। वैलेंटाइन डे सिर्फ तोहफों का लेन-देन नहीं, बल्कि उन अनमोल लम्हों को भी जीने का मौका है जो भीड़भाड़ से दूर, सिर्फ आप दोनों के दिल में कैद हो जाते हैं।

उदयपुर (राजस्थान)

उदयपुर की भव्यता और यहां का 'रॉयल ट्रीटमेंट' कपल्स को बहुत भाता है। पिछोला झील में सनसेट बोट राइड का अनुभव कपल्स को सालों तक याद रहता है। सूर्यास्त के समय जब महलों की रोशनी पानी पर पड़ती है, तो नजारा देखने लायक होता है। इसके अलावा अमराई घाट पर डिनर आपके हर पल को खूबसूरत बनाएगा। झील के किनारे बने रेस्तरां में कैंडल लाइट डिनर, जहां से सिटी पैलेस का पूरा व्यू दिखता है।

गुलमर्ग (कश्मीर)

गुलमर्ग की सफेद चादर और ठंडी हवाएं कपल्स को एक-दूसरे के करीब आने का बहाना देती हैं। यहां की गोंडोला राइड दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार में से एक है। बादलों के ऊपर से हिमालय देखना एक अद्भुत अनुभव है।

मुन्नार (केरल)

चाय के बागानों की खुशबू और धुंध भरे पहाड़ यहां की पहचान हैं। सुबह-सुबह धुंध के बीच चाय के मीलों फैले बागानों में टहलना बहुत सुकून देता है।

हैवलॉक द्वीप (अंडमान)

अगर आप प्राइवेसी और समंदर पसंद करते हैं, तो यह जगह आपके लिए है। यहां के राधानगर बीच को एशिया के सबसे खूबसूरत बीचेस में गिना जाता है। यहां का सूर्यास्त (Sunset) किसी पेंटिंग जैसा लगता है। यहां स्कूबा डाइविंग करते समय पानी के नीचे की रंगीन दुनिया को साथ में देखना एक लाइफटाइम एक्सपीरियंस होता है।

ऋषिकेश (उत्तराखंड)

जो कपल्स अध्यात्म और रोमांच का मिश्रण चाहते हैं, उनके लिए यह जगह बेस्ट है। यहां के बीटल्स आश्रम में आपको शांति और सुकून के साथ-साथ पुरानी कलाकृतियों को देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा गंगा किनारे कैंपिंग के साथ रात में तारों की छांव में बोनफायर करते हुए बातें करना और म्यूजिक सुनना अच्छा अनुभव हो सकता है।

ध्यान रखें ये ट्रैवल टिप्स

फरवरी में इन जगहों पर काफी भीड़ रहती है, इसलिए होटल और फ्लाइट की बुकिंग पहले ही कर लें। इसके अलावा सिर्फ घूमने न जाएं, वहां का स्पेशल फूड या लोक संगीत कार्यक्रम का भी मजा लें।

Travel Tips