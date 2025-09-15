लकड़ी के चकला-बेलन धोने का सही तरीका क्या है? बहुत कम लोग जानते हैं ये बात

भारतीय घरों में रोटियां एक ना एक टाइम जरूर बनती हैं। इन्हें गोल-गोल शेप देने में इस्तेमाल होता है चकला-बेलन का। आमतौर पर लकड़ी के बने चकला-बेलन इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिन्हें बाकी बर्तनों की तरह धोया नहीं जाता है। ऐसा करने से ये जल्दी खराब हो जाते हैं। अब सवाल है कि इन्हें धोने का सही तरीका क्या है? क्योंकि अक्सर चकला-बेलन पर आटा भी लग जाता है, जिसे हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो आइए जानते हैं, आपके लकड़ी के चकला-बेलन साफ करने का आखिर सही तरीका क्या है।
चकला-बेलन को साफ करने के लिए आप हल्के गर्म पानी में इन्हें भिगोकर रख सकती हैं। कुछ देर ऐसे ही छोड़ देंगी तो इनपर लगा आटा फूल जाएगा और साफ करने में आसानी होगी। अब एक कपड़े की मदद से आप इन्हें रगड़कर अच्छी तरह साफ कर सकती हैं।
कई बार चकला-बेलन पर चिकनाई जम जाती है, जिसे हटाने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके सफाई के साथ-साथ बदबू भी निकल जाएगी। इसे आप सीधा चकला-बेलन पर रगड़ सकती हैं या फिर चाहें तो स्क्रबर या ब्रश से रगड़ भी सकती हैं।
रोजाना चकला-बेलन को धोना नहीं चाहिए। ऐसे में रोटी बनाने के बाद आप गीले कपड़े से इसे क्लीन कर सकती हैं। कहीं आटा जमा हुआ रह जाता है, तो उसे चम्मच या चाकू की मदद से छुड़ा लें। ऐसा करने से ये ज्यादा दिनों तक चलते हैं।
आप चाहें तो चकला-बेलन को किसी स्क्रब की मदद से भी क्लीन कर सकती हैं। हालांकि हमेशा नर्म ब्रश का इस्तेमाल करें। कभी भी धातु के बने स्क्रब ना यूज करें।
चकला-बेलन पर बैक्टीरिया लगने का रिस्क ज्यादा होता है। ऐसे में हफ्ते में एक बार तो कम से कम इसे नमक से रगड़कर जरूर धो लें। इसे पानी से अच्छी तरह वॉश करने के बाद आंच पर हल्का गर्म कर लें। ऐसा करने से इसके बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं।
चकला-बेलन को रोजाना धोना नहीं चाहिए। हालांकि कभी-कभी आप इन्हें डिशवॉश लिक्विड से धो सकती हैं। बस ध्यान रखें कि लिक्विड अच्छी तरह साफ हो जाए और इसके बाद चकला-बेलन को अच्छी तरह सूखने दें। सूखने के बाद आप इनपर हल्का सा तेल लगा सकती हैं। इससे लकड़ी की शाइन और चिकनाई बनी रहती है।