लकड़ी के चकला-बेलन धोने का सही तरीका क्या है? बहुत कम लोग जानते हैं ये बात

चकला-बेलन कैसे साफ करें?

भारतीय घरों में रोटियां एक ना एक टाइम जरूर बनती हैं। इन्हें गोल-गोल शेप देने में इस्तेमाल होता है चकला-बेलन का। आमतौर पर लकड़ी के बने चकला-बेलन इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिन्हें बाकी बर्तनों की तरह धोया नहीं जाता है। ऐसा करने से ये जल्दी खराब हो जाते हैं। अब सवाल है कि इन्हें धोने का सही तरीका क्या है? क्योंकि अक्सर चकला-बेलन पर आटा भी लग जाता है, जिसे हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो आइए जानते हैं, आपके लकड़ी के चकला-बेलन साफ करने का आखिर सही तरीका क्या है।