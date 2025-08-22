morning or night which is the best time to sex for getting pregnant early सुबह या रात, कौन से वक्त सेक्स करने से जल्दी प्रेग्नेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं
सुबह या रात, कौन से वक्त सेक्स करने से जल्दी प्रेग्नेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं

Best time to intimate for early pregnancy: प्रेग्नेंसी के लिए महिलाओं के ओवेल्यूएशन पीरियड का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन इसके साथ अगर इंटीमेट होने का टाइम सही हो तो प्रेग्नेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। रात या सुबह किस वक्त इंटीमेसी से बढ़ जाते हैं प्रग्नेंसी के चांस।

AparajitaFri, 22 Aug 2025 05:10 PM
जल्दी प्रेग्नेंसी के लिए किस वक्त इंटीमेट होना है सही

काफी सारे शादीशुदा कपल जो प्रेग्नेंसी प्लान करते हैं, उन्हें ओवेलुएशन के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन ओवेलुएशन के टाइम पर इंटरकोर्स करने के बाद भी प्रेग्नेंसी नहीं हो पाती। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर कौन सा वक्त आपकी बॉडी हार्मोनल तरीके से रेडी है। ऐसा वक्त जब सेक्स हार्मोन पीक पर हो और प्रेग्नेंसी के चांस बढ़ सके। आमतौर पर महिलाओं के ओवेलुएशन पीरियड से प्रेग्नेंसी को जोड़ा जाता है।

टेस्टेस्टेरोन लेवल का भी सही होना जरूरी है

लेकिन इसके साथ ही पुरुषों के टेस्टेस्टेरोन लेवल का भी पीक पर होना जरूरी है। इसलिए जल्दी प्रेग्नेंसी के लिए दिन और रात जैसे समय का ध्यान रखना भी कई बार प्रेग्नेंसी के चांस को बढ़ा देता है।

क्या कहती है रिसर्च

वैसे तो रिसर्च में महिलाओं और पुरुषों के सेक्स हार्मोन के ज्यादा एक्टिव होने का टाइम अलग-अलग बताया गया है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मोडेना की रिसर्च के मुताबिक पुरुषों में स्पर्म की मोर्टैलिटी और क्वांटिटी शाम के समय हाई होती है। वहीं महिलाओं में लिबिडो का हाई लेवल रात 10 बजे से 1 बजे तक होता है।

सुबह के समय सेक्स बढ़ा देता है प्रेग्नेंसी के चांस

स्टडी के मुताबिक सुबह साढ़े सात बजे के पहले इंटीमेट होने पर प्रेग्नेंसी के चांस बढ़ जाचे हैं। इस वक्त पर पुरुषों में फर्टिलिटी रेट हाई होता है। सुबह के वक्त पुरुषों के सीमन की क्वालिटी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा अच्छी होती है।

क्या है प्रैक्टिकल कारण

दरअसल, मॉर्निंग टाइम में सेक्स से प्रेग्नेंसी के चांस बढ़ने के साइंटिफिक रीजन के साथ ही कुछ प्रैक्टिकल रीजन भी हैं। अर्ली मॉर्निंग के वक्त महिला और पुरुष दोनों की बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स होती है। जिसकी वजह से हार्मोंस स्थिर होते हैं और प्रेग्नेंसी के चांस बढ़ जाते हैं।

स्ट्रेस लेवल कम होता है

रातभर की नींद के बाद महिला और पुरुष दोनों में स्ट्रेस का लेवल कम होता है। जिससे बॉडी में हार्मोंस का लेवल बैलेंस होता है।

महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पर असर

सुबह के वक्त महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में मौजूद म्यूकस की क्वालिटी अच्छी होती है और पुरुषों में स्पर्म की मोर्टेलिटी भी तेज होती है। जिसकी वजह से प्रेग्नेंसी के चांस बढ़ जाते हैं।

