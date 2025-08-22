सुबह या रात, कौन से वक्त सेक्स करने से जल्दी प्रेग्नेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं

जल्दी प्रेग्नेंसी के लिए किस वक्त इंटीमेट होना है सही

काफी सारे शादीशुदा कपल जो प्रेग्नेंसी प्लान करते हैं, उन्हें ओवेलुएशन के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन ओवेलुएशन के टाइम पर इंटरकोर्स करने के बाद भी प्रेग्नेंसी नहीं हो पाती। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर कौन सा वक्त आपकी बॉडी हार्मोनल तरीके से रेडी है। ऐसा वक्त जब सेक्स हार्मोन पीक पर हो और प्रेग्नेंसी के चांस बढ़ सके। आमतौर पर महिलाओं के ओवेलुएशन पीरियड से प्रेग्नेंसी को जोड़ा जाता है।