सुबह या रात, कौन से वक्त सेक्स करने से जल्दी प्रेग्नेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं

काफी सारे शादीशुदा कपल जो प्रेग्नेंसी प्लान करते हैं, उन्हें ओवेलुएशन के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन ओवेलुएशन के टाइम पर इंटरकोर्स करने के बाद भी प्रेग्नेंसी नहीं हो पाती। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर कौन सा वक्त आपकी बॉडी हार्मोनल तरीके से रेडी है। ऐसा वक्त जब सेक्स हार्मोन पीक पर हो और प्रेग्नेंसी के चांस बढ़ सके। आमतौर पर महिलाओं के ओवेलुएशन पीरियड से प्रेग्नेंसी को जोड़ा जाता है।
लेकिन इसके साथ ही पुरुषों के टेस्टेस्टेरोन लेवल का भी पीक पर होना जरूरी है। इसलिए जल्दी प्रेग्नेंसी के लिए दिन और रात जैसे समय का ध्यान रखना भी कई बार प्रेग्नेंसी के चांस को बढ़ा देता है।
वैसे तो रिसर्च में महिलाओं और पुरुषों के सेक्स हार्मोन के ज्यादा एक्टिव होने का टाइम अलग-अलग बताया गया है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मोडेना की रिसर्च के मुताबिक पुरुषों में स्पर्म की मोर्टैलिटी और क्वांटिटी शाम के समय हाई होती है। वहीं महिलाओं में लिबिडो का हाई लेवल रात 10 बजे से 1 बजे तक होता है।
स्टडी के मुताबिक सुबह साढ़े सात बजे के पहले इंटीमेट होने पर प्रेग्नेंसी के चांस बढ़ जाचे हैं। इस वक्त पर पुरुषों में फर्टिलिटी रेट हाई होता है। सुबह के वक्त पुरुषों के सीमन की क्वालिटी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा अच्छी होती है।
दरअसल, मॉर्निंग टाइम में सेक्स से प्रेग्नेंसी के चांस बढ़ने के साइंटिफिक रीजन के साथ ही कुछ प्रैक्टिकल रीजन भी हैं। अर्ली मॉर्निंग के वक्त महिला और पुरुष दोनों की बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स होती है। जिसकी वजह से हार्मोंस स्थिर होते हैं और प्रेग्नेंसी के चांस बढ़ जाते हैं।
रातभर की नींद के बाद महिला और पुरुष दोनों में स्ट्रेस का लेवल कम होता है। जिससे बॉडी में हार्मोंस का लेवल बैलेंस होता है।
सुबह के वक्त महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में मौजूद म्यूकस की क्वालिटी अच्छी होती है और पुरुषों में स्पर्म की मोर्टेलिटी भी तेज होती है। जिसकी वजह से प्रेग्नेंसी के चांस बढ़ जाते हैं।