बालों की जूं, लीख और खुजली से हैं परेशान? नारियल तेल में मिलाएं ये 2 चम्मच रस, तुरंत मिलेगा आराम

बालों से जुएं और लीख निकालने के घरेलू उपाय

बालों में गंदगी के कारण जुएं हो जाती हैं या फिर किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से। बच्चों से बड़ों तक के बालों में जुएं पड़ जाती हैं, जो आसानी से नहीं जाती। जुओं के साथ लीख भी हो जाती हैं, जिन्हें बालों से हटाना झंझट भरा काम होता है। अगर आपके या फिर बच्चे के बाल में जुएं पड़ गई हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ घरेलू तरीके हैं, जिसकी मदद से आप बालों की जुओं से फौरन छुटकारा पा सकती हैं। यूट्यूबर पूनम देवनानी ने अपने चैनल पर जुओं को बालों से निकालने के लिए घरेलू उपाय बताए हैं।