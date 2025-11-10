मनिका के 9 पार्टी रिवीलिंग गाउन लुक्स, हर तस्वीर पर टिक जाएंगी नजरें

मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज अपने नाम कर चुकीं मनिका विश्वकर्मा राजस्थान की रहने वाली हैं। इन दिनों मनिका थाईलैंड में हैं और 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मनिका की खूबसूरती पर हर कोई फिदा हो चुका है। वह थाईलैंड में भी देसी अवतार में दिख रही हैं। मनिका हर लुक में सुंदर दिखती हैं और इंस्टाग्राम पर अपनी डॉल जैसी तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। मनिका वेस्टर्न स्टाइल में भी अच्छी लगती हैं और उनके पास एक से बढ़कर एक पार्टी परफेक्ट गाउन हैं। चलिए उनके गाउन लुक्स पर एक नजर डालते हैं।
मनिका ने लेमन गर्मी और पर्पल मिक्स कलर वाला फ्रिल गाउन कैरी किया है। इस तरह का गाउन लुक किसी भी पार्टी की शान बढ़ा सकता है। मनिका ने इस गाउन पर फ्रेंच बन लुक लिया है।
रिवीलिंग स्टाइल में मनिका ने गोल्डन कलर का नेट बॉडीकॉन पार्टी गाउन कैरी किया है। पार्टी परफेक्ट लुक के लिए इस तरह का गाउन आप भी कैरी कर सकती हैं। ये सुंदर लुक देगा।
नाइट पार्टी के लिए स्लिट स्टाइल वाला शिमर गाउन भी परफेक्ट रहेगा। थाई हाई स्लिट स्टाइल में मनिका ने स्ट्रैपी गाउन पहना है और इस पर खुले बाल रखे हैं। ये सुंदर लग रहा है।
मनिका ने प्याजी रंग का रिवीलिंग गाउन स्टाइल किया है, जो हाई थाई स्लिट और डीप नेक लुक में। उन्होंने खुले बाल और हाई हील्स के साथ लुक कंप्लीट किया है।
बिकिनी और टेल स्टाइल वाला पार्टी गाउन मनिका पर जच रहा है। सिल्वर सितारों से जड़ा हुआ ये गाउन नेट लुक में है और इसे बिकिनी स्टाइल में डिजाइन किया गया है। ये पहनकर कोई भी अप्सरा लग सकता है।
अगर आपको बोल्ड के साथ ग्रेसफुल लुक चाहिए तो मनिका की तरह बॉर्बी डॉल गाउन स्टाइल करें। मनिका ने मोटे स्ट्रैप के साथ ये गाउन पहना है और मिडिल पार्टेड हेयर लुक लिया है।
सिल्वर कलर वाला स्लिट और ऑफ शोल्डर लुक वाला रिवीलिंग गाउन मनिका ने कैरी किया है। इसके साथ बन और स्टड ईयरिंग्स लुक को पूरा कर रहे हैं। मनिका से आप फैशन टिप्स ले सकते हैं।
ऑफ शोल्डर लुक में फुल लेंथ वाला गाउन पार्टी के लिए परफेक्ट रहेगा। मनिका के इस गाउन में डिजाइन के लिए लॉन्ग ट्रेसेल्स भी लगे हैं, जो इसकी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं।
बो डिजाइन वाली पिंक कलर की फ्लोरल ड्रेस में मनिका सुंदर लग रही हैं। हाई हील्स और वन साइडेड ओपन हेयर के साथ ये ड्रेस अच्छी लग रही हैं। इस तरह की स्टाइल कॉपी करें।