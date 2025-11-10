मनिका के 9 पार्टी रिवीलिंग गाउन लुक्स, हर तस्वीर पर टिक जाएंगी नजरें

मनिका विश्वकर्मा

मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज अपने नाम कर चुकीं मनिका विश्वकर्मा राजस्थान की रहने वाली हैं। इन दिनों मनिका थाईलैंड में हैं और 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मनिका की खूबसूरती पर हर कोई फिदा हो चुका है। वह थाईलैंड में भी देसी अवतार में दिख रही हैं। मनिका हर लुक में सुंदर दिखती हैं और इंस्टाग्राम पर अपनी डॉल जैसी तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। मनिका वेस्टर्न स्टाइल में भी अच्छी लगती हैं और उनके पास एक से बढ़कर एक पार्टी परफेक्ट गाउन हैं। चलिए उनके गाउन लुक्स पर एक नजर डालते हैं।