Godh Bharai Mehndi Design: बेबी शॉवर के लिए क्यूट मेहंदी डिजाइंस, सुंदर लगेंगे हाथ

गोद भराई मेहंदी डिजाइंस

गोद भराई हर होने वाली मां के लिए बहुत खास पल होता है। इस दिन हर छोटी-बड़ी चीज यादगार बन जाती है। अगर आप भारी मेहंदी की जगह हल्के और प्यारे डिजाइन पसंद करती हैं, तो मिनिमल मेहंदी सबसे अच्छा विकल्प है। इन डिजाइनों में बेबी, दिल, छोटे पैरों के निशान और टेडी जैसे प्यारे चित्र शामिल होते हैं, जो इस खास मौके को और भी खूबसूरत बना देते हैं। (All Photos: Instagram: yas_hennastudio)