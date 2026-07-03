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Godh Bharai Mehndi Design: बेबी शॉवर के लिए क्यूट मेहंदी डिजाइंस, सुंदर लगेंगे हाथ

गोद भराई या बेबी शॉवर के खास दिन पर अगर आप हल्की, सुंदर और ट्रेंडी मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो ये क्यूट मिनिमल डिजाइन आपके लुक में चार चांद लगा सकते हैं। इन्हें लगाना आसान है और ये बहुत प्यारे भी दिखते हैं।

Shubhangi GuptaJul 03, 2026 01:41 pm IST
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गोद भराई मेहंदी डिजाइंस

गोद भराई हर होने वाली मां के लिए बहुत खास पल होता है। इस दिन हर छोटी-बड़ी चीज यादगार बन जाती है। अगर आप भारी मेहंदी की जगह हल्के और प्यारे डिजाइन पसंद करती हैं, तो मिनिमल मेहंदी सबसे अच्छा विकल्प है। इन डिजाइनों में बेबी, दिल, छोटे पैरों के निशान और टेडी जैसे प्यारे चित्र शामिल होते हैं, जो इस खास मौके को और भी खूबसूरत बना देते हैं। (All Photos: Instagram: yas_hennastudio)

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नन्हे पैरों वाला मेहंदी डिजाइन

छोटे-छोटे पैरों के निशान गोद भराई की सबसे प्यारी पहचान माने जाते हैं। यह डिजाइन आने वाले नन्हे मेहमान की खुशी को दर्शाता है। इसके चारों ओर छोटे दिल या पत्तियों का डिजाइन बनाकर इसे और सुंदर बनाया जा सकता है। अगर आप पहली बार मेहंदी लगवा रही हैं, तो यह आसान और बेहद खूबसूरत विकल्प है।

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दिल और छोटे पैरों का डिजाइन

दिल के आकार के अंदर बने छोटे पैरों के निशान बहुत खास दिखते हैं। यह प्यार, उम्मीद और नए जीवन की शुरुआत का खूबसूरत प्रतीक माना जाता है। अगर आप कम जगह में सुंदर मेहंदी चाहती हैं, तो यह डिजाइन आपके लिए एकदम सही रहेगा। इसे हथेली, कलाई या हाथ के पीछे भी बनाया जा सकता है।

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चांद पर सोता हुआ बेबी

चांद पर आराम से सोते हुए बेबी का डिजाइन देखने में बहुत प्यारा लगता है। यह डिजाइन शांति, प्यार और नए सफर की शुरुआत का एहसास देता है। अगर आप अपनी गोद भराई की तस्वीरों में अलग और यादगार मेहंदी चाहती हैं, तो यह डिजाइन जरूर चुनें। यह छोटा होने के बावजूद सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है।

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बादलों पर सोता हुआ बेबी

बादलों पर आराम से सोते हुए बच्चे का डिजाइन बहुत ही सुंदर और अलग दिखता है। यह डिजाइन मासूमियत और सुकून का एहसास कराता है। हथेली के बीच में बना यह डिजाइन फोटो में भी बेहद आकर्षक नजर आता है। अगर आपको हल्की और साफ मेहंदी पसंद है, तो यह डिजाइन आपको जरूर पसंद आएगा।

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टेडी और बेबी ब्लॉक डिजाइन

अगर आप क्यूट थीम पसंद करती हैं, तो टेडी के साथ बेबी ब्लॉक वाला डिजाइन बहुत अच्छा लगेगा। इसमें टेडी खिलौने के साथ बेबी शब्द लिखा होता है, जो गोद भराई की खुशी को दिखाता है। यह डिजाइन छोटा होने के बावजूद बहुत आकर्षक लगता है। इसे हाथ या कलाई पर आसानी से बनाया जा सकता है और यह हर उम्र की महिलाओं पर अच्छा दिखता है।

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मिनिमल मेहंदी क्यों चुनें?

मिनिमल मेहंदी जल्दी लग जाती है और इसे सूखने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। यह हाथों को हल्का और साफ लुक देती है। अगर आपकी गोद भराई में लंबे समय तक तैयार रहना है, तो यह मेहंदी ज्यादा आरामदायक रहती है। साथ ही इसकी तस्वीरें भी बहुत सुंदर आती हैं और यह हर तरह के कपड़ों के साथ अच्छी लगती है।

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इस खास दिन को बनाएं और भी यादगार

गोद भराई सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि नई शुरुआत का खूबसूरत पल है। ऐसे में मेहंदी भी उसी खुशी को दिखानी चाहिए। टेडी, छोटे पैर, दिल या सोते हुए बेबी जैसे क्यूट डिजीइन आपके इस खास दिन को और भी यादगार बना देंगे। अपनी पसंद के अनुसार इनमें से कोई भी डिजाइन चुनें और अपनी गोद भराई के लुक को खास बनाएं।

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