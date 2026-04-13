ऋषिकेश से 40 किलोमीटर दूर है मिनी गरतांग गली, मन मोह लेगा लकड़ी का ब्रिज और सीक्रेट वाटरफॉल

मिनी गरतांग गली को कोटली भेल ट्रेक के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह ऋषिकेश से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। उत्तरकाशी की फेमस गरतांग गली की तर यहां भी लकड़ी का पुल है। ये पुल पर्यटकों को मजेदार स्काईवॉक का अनुभव देता है। जानिए इस जगह की खासियत और यहां कैसे पहुंचे।
मिनी गर्तांग गली में गंगा नदी पर बना एक संकरा झूलता हुआ पुल है जो 136 मीटर लंबा और 1.8 मीटर चौड़ा है, इस लकड़ी के पुल को पेशावरी पठानों द्वारा बनाया गया था। ऐडवेंचर लवर्स को ये जगह पसंद आएगी।
रास्ते में एक छिपा हुआ झरना जिसे कौडियाला झरना कहा जाता है। इस झरने के बर्फीले ठंडे पानी में डुबकी लगा सकते हैं।
तपोवन के भीड़भाड़ वाले इलाके से अलग ये जगह शांत है और घने हिमालयी हरियाली से घिरी हुई है। अगर आप वीकेंड के दो दिन शांति में बिताना चाहते हैं तो इस जगह पर जाएं।
ऋषिकेश से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 7 पर देवप्रयाग की ओर ड्राइव करें और फिर महादेव चट्टी या कौडियाला में रुकें। भैरवघाटी/लंका ब्रिज पर गाड़ी खड़ी करके आपको 2.5 किमी का पैदल ट्रेक करना होगा।
इस जगह पर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई महीने का है। मानसून के दौरान जाने से बचें क्योंकि लकड़ी के तख्ते और बाकी रास्ते बहुत फिसलन भरे हो जाते हैं।
ऋषिकेश से मिनी गरतांग वैली की पूरी यात्रा 4से 5 घंटे में पूरी हो जाती है।
यहां कोई ऑफिशियल पार्किंग प्लेस नहीं है। आपको महादेव चट्टी के पास हाईवे के किनारे गाड़ी पार्क करनी होगी।