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ऋषिकेश से 40 किलोमीटर दूर है मिनी गरतांग गली, मन मोह लेगा लकड़ी का ब्रिज और सीक्रेट वाटरफॉल

वीकेंड पर दिल्ली से बहुत लोग ऋषिकेश जाते हैं। अगर आप इस जगह पर कई बार जा चूके हैं तो इस बार ऋषिकेश से थोड़ा दूर मिनी गरतांग गली जाएं। ये जगह लकड़ी के ब्रिज और सीक्रेट वाटरफॉल के लिए फेमस है। जानिए यहां क्या कर सकते हैं। 

Avantika JainApr 13, 2026 07:25 pm IST
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ऋषिकेश के पास मिनी गरतांग गली

मिनी गरतांग गली को कोटली भेल ट्रेक के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह ऋषिकेश से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। उत्तरकाशी की फेमस गरतांग गली की तर यहां भी लकड़ी का पुल है। ये पुल पर्यटकों को मजेदार स्काईवॉक का अनुभव देता है। जानिए इस जगह की खासियत और यहां कैसे पहुंचे।

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लकड़ी का पुल

मिनी गर्तांग गली में गंगा नदी पर बना एक संकरा झूलता हुआ पुल है जो 136 मीटर लंबा और 1.8 मीटर चौड़ा है, इस लकड़ी के पुल को पेशावरी पठानों द्वारा बनाया गया था। ऐडवेंचर लवर्स को ये जगह पसंद आएगी।

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सीक्रेट झरना

रास्ते में एक छिपा हुआ झरना जिसे कौडियाला झरना कहा जाता है। इस झरने के बर्फीले ठंडे पानी में डुबकी लगा सकते हैं।

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शांत वातावरण

तपोवन के भीड़भाड़ वाले इलाके से अलग ये जगह शांत है और घने हिमालयी हरियाली से घिरी हुई है। अगर आप वीकेंड के दो दिन शांति में बिताना चाहते हैं तो इस जगह पर जाएं।

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कैसे पहुंचे

ऋषिकेश से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 7 पर देवप्रयाग की ओर ड्राइव करें और फिर महादेव चट्टी या कौडियाला में रुकें। भैरवघाटी/लंका ब्रिज पर गाड़ी खड़ी करके आपको 2.5 किमी का पैदल ट्रेक करना होगा।

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मिनी गरतांग गली जाने का सही समय

इस जगह पर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई महीने का है। मानसून के दौरान जाने से बचें क्योंकि लकड़ी के तख्ते और बाकी रास्ते बहुत फिसलन भरे हो जाते हैं।

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कितनी देर का होगा ट्रिप

ऋषिकेश से मिनी गरतांग वैली की पूरी यात्रा 4से 5 घंटे में पूरी हो जाती है।

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पार्किंग की सुविधा

यहां कोई ऑफिशियल पार्किंग प्लेस नहीं है। आपको महादेव चट्टी के पास हाईवे के किनारे गाड़ी पार्क करनी होगी।

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