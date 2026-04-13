ऋषिकेश से 40 किलोमीटर दूर है मिनी गरतांग गली, मन मोह लेगा लकड़ी का ब्रिज और सीक्रेट वाटरफॉल

ऋषिकेश के पास मिनी गरतांग गली

मिनी गरतांग गली को कोटली भेल ट्रेक के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह ऋषिकेश से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। उत्तरकाशी की फेमस गरतांग गली की तर यहां भी लकड़ी का पुल है। ये पुल पर्यटकों को मजेदार स्काईवॉक का अनुभव देता है। जानिए इस जगह की खासियत और यहां कैसे पहुंचे।