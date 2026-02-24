मेहंदी के लिए खोज रही हैं सुंदर डिजाइन? यहां देखें 8 मिनिमलिस्ट और सुंदर लेटेस्ट ट्रेंडी पैटर्न

सजने-संवरने की शौकीन हैं तो मेहंदी लगाना आपको जरूर पसंद होगा। अभी शादी का सीजन है, होली और ईद भी आ रही है। ऐसे में मेहंदी के अलग-अलग पैटर्न और डिजाइनों की सर्च बढ़ जाती है। हर कोई चाहता है कि उसके हाथों पर ऐसी मेहंदी सजे जिसे देखकर उसे हर तरफ से तारीफ मिले। आजकल मिनिमल डिजाइन की मेहंदी ट्रेंड में है। सेलिब्रिटीज भी शादी में सिंपल मेहंदी प्रिफर कर रहे हैं। आलिया भट्ट ने भी शादी में ऐसी ही मेहंदी लगाई थी। आप यहां कुछ मिक्स पैटर्न्स देख सकते हैं। इसमें ज्यादातर सिंपल, अरेबिक, मोरपंख, फ्लोरल और बेल के डिजाइन हैं।
आलिया भट्ट के सिंपल लुक में उनके हाथों पर सजी सिंपल मेहंदी ने सबका ध्यान खींचा था। अगर आपको भी उनके हाथों का हिना डिजाइन पसंद आया था तो यहां उनसे इंस्पायर्ड कुछ पैटर्न्स हैं जिन्हें आप अपने पास सेव रख सकते हैं।
मिनिमलिस्ट मेहंदी का यह पैटर्न भी आलिया जैसा है। आलिया की मेहंदी में जूलरी डिजाइन है। इसका पैटर्न थोड़ा ट्रडिशनल देसी स्टाइल में दिया गया है। आप दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं। (mehndiartbyananya insta page)
सर्कल पैटर्न में सिंपल मेहंदी लगाना चाहते हैं तो लोटस वाली डिजाइन बहुत प्रिटी लगती है। इस मेंहदी को आप फ्रंट या बैक दोनों हाथों में और मैच करती मेहंदी पैरों में लगा सकते हैं। इसे लगाने में समय की बचत होती है और काफी ट्रेंडी भी है। (mehndiartbyananya insta page)
सिंपल मेहंदी का एक पैटर्न यह भी है। दूर से देखने पर यह माचिस की तीली जैसा डिजाइन रचने के बाद काफी खूबसूरत दिखता है। इसे आप कलाइयों तक भी लगा सकती हैं। मिनिमलिस्ट मेहंदी लगाने की ट्रिक यह होती है कि आप हाथों पर पहले से डॉट्स बना लें इससे पैटर्न खींचने में सहूलियत मिलती है।
कमल और गुलाब के फूलों का यह डिजाइन चौड़ी हथेली पर काफी सुंदर दिखता है। मिडिल पार्ट मं पहले गोलाकार बना लें। इसके लिए ढक्कन या छोटी चूड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके चारों तरफ सुंदर फूल-पत्तियां और बीच में कमल बना लें। आउटलाइन और शेड देने से इसकी खूबसूरती में चार-चांद लग जाते हैं। Source: (mehndiartbyananya insta page)
यह मेहंदी जो भी देखेगा उसकी आपके हाथ से नजर नहीं हटेगी। मेहंदी के पैटर्न में मोर काफी पॉप्युलर है और यह हमेशा ट्रेंड में रहती है। मोर पंख का डिजाइन अरेबिक मेहंदी का फील देता है। इसलिए यह मेहंदी इंडियन और अरेबियन मेहंदी का बेस्ट कॉम्बो है। कलाी में बना सुंदर मोर पंख और हथेली पर सजे फूल इस मेहंदी को यूनीक अट्रैक्शन देते हैं। (mehndiartbyananya insta page)
आजकल ज्यादातर लोग खासकर अनमैरीड लड़कियां सिर्फ बैक हैंड पर मेहंदी लगाना पसंद करती हैं। यह बेल उनके लिए बेस्ट है। आप इसे बैक हैंड पर लगा लें तो फ्रंट हैंड पर कुछ भी लगाने की जरूरत न हीं है। कलाई तक सुंदर डिजाइन और नाखून पर नेल आर्ट का लुक दिया गया है। रचने के बाद यह मेहंदी बहुत प्यारी लगती है। (mehndiartbyananya insta page)
बैक हैंड पर यहां एक और सिंपल, यूनीक और मिनिमलिस्ट सी बेल की डिजाइन है। यह अरेबिक मेहंदी जैसा पैटर्न है। कलाई पर ब्रेसलेट का टच दिया गया है तो इसमें जूलरी स्टाइल भी मिक्स है। सोबर और क्लासी मेहंदी पसंद हो तो इसे लगा सकती हैं। (mehndiartbyananya insta page)