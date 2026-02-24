मेहंदी के लिए खोज रही हैं सुंदर डिजाइन? यहां देखें 8 मिनिमलिस्ट और सुंदर लेटेस्ट ट्रेंडी पैटर्न

इस साल भी मिनिमलिस्ट मेहंदी का जलवा

सजने-संवरने की शौकीन हैं तो मेहंदी लगाना आपको जरूर पसंद होगा। अभी शादी का सीजन है, होली और ईद भी आ रही है। ऐसे में मेहंदी के अलग-अलग पैटर्न और डिजाइनों की सर्च बढ़ जाती है। हर कोई चाहता है कि उसके हाथों पर ऐसी मेहंदी सजे जिसे देखकर उसे हर तरफ से तारीफ मिले। आजकल मिनिमल डिजाइन की मेहंदी ट्रेंड में है। सेलिब्रिटीज भी शादी में सिंपल मेहंदी प्रिफर कर रहे हैं। आलिया भट्ट ने भी शादी में ऐसी ही मेहंदी लगाई थी। आप यहां कुछ मिक्स पैटर्न्स देख सकते हैं। इसमें ज्यादातर सिंपल, अरेबिक, मोरपंख, फ्लोरल और बेल के डिजाइन हैं।